Tigres vs Envigado: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo A de la Primera B

El duelo correspondiente a la fecha 5 del grupo A de la Primera B se jugará el próximo jueves 14 de mayo a las 17:00 horas.

Así llegan Tigres y Envigado

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Tigres en partidos de la Primera B

Tigres no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a Quindío. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado y perdió 3. Pudo marcar 1 gol y ha recibido 5.

Últimos resultados de Envigado en partidos de la Primera B

Envigado sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 0 a 0 con Inter de Palmira. En los últimos partidos que disputó obtuvo 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Ha convertido 5 goles y ha recibido 2 en contra.

En el historial del torneo, los últimos 2 duelos favorecen a la visita que suma 1 victoria mientras que el otro encuentro fue empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 29 de abril, en Cuadrangulares del torneo Colombia - Primera B I 2026, y Envigado resultó vencedor por 2 a 0.

Próximo partido de Tigres en Colombia - Primera B I 2026

Grupo A - Fecha 6: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar

Próximo partido de Envigado en Colombia - Primera B I 2026

Grupo A - Fecha 6: vs Quindío: Fecha y horario a confirmar

Horario Tigres y Envigado, según país