Valencia vs Rayo Vallecano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 36 de la Liga

A partir de las 12:00 horas el próximo jueves 14 de mayo, Rayo Vallecano visita a Valencia en el estadio Mestalla, por el duelo correspondiente a la fecha 36 de la Liga.

Así llegan Valencia y Rayo Vallecano

El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.

Últimos resultados de Valencia en partidos de la Liga

Valencia ganó el encuentro previo ante Athletic Bilbao por 1-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate, han vencido su valla 5 veces y logró marcar 4 goles a favor.

Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Rayo Vallecano y Girona, con un marcador -. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Marcó 6 goles al rival y le han convertido 6 tantos en esos cotejos.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 3 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 1 de diciembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y terminó en empate a 1.

El local se ubica en el décimo segundo puesto con 42 puntos (11 PG - 9 PE - 15 PP), mientras que el visitante tiene 42 unidades y se coloca en décimo primer lugar de la tabla (10 PG - 12 PE - 12 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 91 35 30 1 4 60 2 Real Madrid 77 35 24 5 6 37 3 Villarreal 69 35 21 6 8 25 11 Rayo Vallecano 42 34 10 12 12 -6 12 Valencia 42 35 11 9 15 -12

Próximos partidos de Valencia en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 37: vs Real Sociedad: 17 de mayo - 12:00 horas

Fecha 38: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Rayo Vallecano en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 36: vs Valencia: 14 de mayo - 12:00 horas

Fecha 37: vs Villarreal: 17 de mayo - 12:00 horas

Fecha 38: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Horario Valencia y Rayo Vallecano, según país