Valencia vs Rayo Vallecano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 36 de la Liga

A partir de las 12:00 horas el próximo jueves 14 de mayo, Rayo Vallecano visita a Valencia en el estadio Mestalla, por el duelo correspondiente a la fecha 36 de la Liga.
Así llegan Valencia y Rayo Vallecano
El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.
Últimos resultados de Valencia en partidos de la Liga
Valencia ganó el encuentro previo ante Athletic Bilbao por 1-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate, han vencido su valla 5 veces y logró marcar 4 goles a favor.
Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga
Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Rayo Vallecano y Girona, con un marcador -. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Marcó 6 goles al rival y le han convertido 6 tantos en esos cotejos.
El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 3 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 1 de diciembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y terminó en empate a 1.
El local se ubica en el décimo segundo puesto con 42 puntos (11 PG - 9 PE - 15 PP), mientras que el visitante tiene 42 unidades y se coloca en décimo primer lugar de la tabla (10 PG - 12 PE - 12 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|91
|35
|30
|1
|4
|60
|2
|Real Madrid
|77
|35
|24
|5
|6
|37
|3
|Villarreal
|69
|35
|21
|6
|8
|25
|11
|Rayo Vallecano
|42
|34
|10
|12
|12
|-6
|12
|Valencia
|42
|35
|11
|9
|15
|-12
Próximos partidos de Valencia en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 37: vs Real Sociedad: 17 de mayo - 12:00 horas
- Fecha 38: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Rayo Vallecano en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 36: vs Valencia: 14 de mayo - 12:00 horas
- Fecha 37: vs Villarreal: 17 de mayo - 12:00 horas
- Fecha 38: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
Horario Valencia y Rayo Vallecano, según país
- Argentina: 14:00 horas
- Colombia y Perú: 12:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 13:00 horas