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Atlético FC resolvió su juego de la fecha 2 del grupo B con un empate 1-1 frente a Patriotas FC

Todo lo que dejó el duelo entre Atlético FC y Patriotas FC: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla de la Copa Colombia.

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11 de mayo de 2026 a las 8:54 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Nadie logró sacar ventaja en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, en el empate a 1 gol entre Atlético FC y el Rojo, en la fecha 2 del grupo B de la Copa Colombia.

En un momento desafortunado, Mauricio Gómez desvió la pelota hacia su propio arco, concediendo así el primer tanto a Atlético FC al minuto 16 de la primera mitad. Patriotas FC demostró su capacidad de reacción al lograr la paridad gracias a la ejecución de Mauricio Gómez, en el minuto 23 de la misma etapa.

El partido en el estadio Olímpico Pascual Guerrero fue dirigido por el árbitro Andrés Banguera.

Por la próxima fecha, Atlético FC visitará a Boyacá Chicó. Por otro lado, el Rojo recibirá a Millonarios.