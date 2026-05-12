Real Cundinamarca se enfrenta ante la visita Independiente Yumbo por la fecha 2 del grupo D

Real Cundinamarca se enfrenta mañana ante Independiente Yumbo para disputar el partido por la fecha 2 del grupo D, en el estadio Municipal de Mosquera, desde las 14:00 horas.

Así llegan Real Cundinamarca y Independiente Yumbo

En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.

Últimos resultados de Real Cundinamarca en partidos de la Copa Colombia

Real Cundinamarca ganó por 2-1 el juego pasado ante Jaguares.

Últimos resultados de Independiente Yumbo en partidos de la Copa Colombia

El anterior partido disputado entre Independiente Yumbo finalizó en empate por 1-1 ante Pereira..

El árbitro seleccionado para el encuentro será Juan Gutiérrez.

Horario Real Cundinamarca e Independiente Yumbo, según país