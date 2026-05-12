Aston Villa vs Liverpool: previa, horario y cómo llegan para la fecha 37 de la Premier League

El duelo correspondiente a la fecha 37 de la Premier League se jugará el próximo viernes 15 de mayo a las 14:00 horas.

Así llegan Aston Villa y Liverpool

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Aston Villa en partidos de la Premier League

Aston Villa consiguió sólo un punto en su último partido frente a Burnley, tras igualar 2-2. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 1 ocasión, 1 terminó igualado y fue derrotado en 2 oportunidades. Acumuló una cifra de 9 goles en contra y marcó 8 en el arco rival.

Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League

Liverpool sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Chelsea. En los últimos partidos que disputó obtuvo 3 victorias y 1 derrota. Ha convertido 10 goles y ha recibido 6 en contra.

En el historial del torneo, los últimos 5 duelos favorecen a la visita que suma 3 victorias mientras que los otros 2 encuentros fueron empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 1 de noviembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Liverpool resultó vencedor por 2 a 0.

El local está en el quinto puesto con 59 puntos (17 PG - 8 PE - 11 PP), mientras que el visitante llegó a 59 unidades y se coloca en el cuarto lugar en el torneo (17 PG - 8 PE - 11 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 79 36 24 7 5 42 2 Manchester City 74 35 22 8 5 40 3 Manchester United 65 36 18 11 7 15 4 Liverpool 59 36 17 8 11 12 5 Aston Villa 59 36 17 8 11 4

Próximo partido de Aston Villa en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 38: vs Manchester City: 24 de mayo - 10:00 horas

Próximo partido de Liverpool en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 38: vs Brentford: 24 de mayo - 10:00 horas

Horario Aston Villa y Liverpool, según país