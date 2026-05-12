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Se enfrentan Real Santander y Boca Juniors por la fecha 2 del grupo A

En la previa de Real Santander vs Boca Juniors, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para hoy desde las 15:00 horas en el estadio Villa Concha. El árbitro designado será Steeven Cardona.

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12 de mayo de 2026 a las 6:42 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

En el estadio Villa Concha, Real Santander espera por Boca Juniors desde las 15:00 horas, para disputar el encuentro correspondiente por la fecha 2 del grupo A de la Copa Colombia.

Así llegan Real Santander y Boca Juniors

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 1 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Real Santander en partidos de la Copa Colombia

Real Santander fue derrotado en el Estadio Américo Montanini frente a Bucaramanga por 0 a 5 en el marcador.

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos de la Copa Colombia

El anterior partido jugado por Boca Juniors acabó en empate por 1-1 ante Alianza Valledupar..

El encargado de impartir justicia en el partido será Steeven Cardona.

Horario Real Santander y Boca Juniors, según país

  • Argentina: 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 16:00 horas