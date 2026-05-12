Se enfrentan Real Santander y Boca Juniors por la fecha 2 del grupo A

En el estadio Villa Concha, Real Santander espera por Boca Juniors desde las 15:00 horas, para disputar el encuentro correspondiente por la fecha 2 del grupo A de la Copa Colombia.

Así llegan Real Santander y Boca Juniors

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 1 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Real Santander en partidos de la Copa Colombia

Real Santander fue derrotado en el Estadio Américo Montanini frente a Bucaramanga por 0 a 5 en el marcador.

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos de la Copa Colombia

El anterior partido jugado por Boca Juniors acabó en empate por 1-1 ante Alianza Valledupar..

El encargado de impartir justicia en el partido será Steeven Cardona.

Horario Real Santander y Boca Juniors, según país