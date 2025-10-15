Leones FC vs Atlético FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Primera B

El próximo sábado 18 de octubre, a partir de las 14:00 horas, Atlético FC visita a Leones FC en el estadio Metropolitano de Itagüí, por el duelo correspondiente a la fecha 15 de la Primera B.

Así llegan Leones FC y Atlético FC

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Leones FC en partidos de la Primera B

Leones FC fue derrotado en el Jaraguay de Montería frente a Jaguares por 0 a 4 en el marcador. En los recientes partidos jugados en el campeonato, no suma ninguna victoria. Acumuló una cifra de 13 goles en contra y 1 a favor.

Últimos resultados de Atlético FC en partidos de la Primera B

Atlético FC llega a este encuentro tras perder 0 a 1 ante Boca Juniors. En los últimos enfrentamientos, tuvo 1 victoria, igualó 1 vez y ha perdido en 2 ocasiones. Con 4 goles a favor, ha recibido 11 en contra.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 10 de mayo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y firmaron un empate en 0.

El anfitrión está en el décimo sexto puesto con 4 puntos (4 PE - 10 PP), mientras que la visita acumula 15 unidades y se ubica en décimo primer lugar en el campeonato (4 PG - 3 PE - 7 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Jaguares 36 14 12 0 2 17 2 Patriotas FC 29 14 9 2 3 7 3 Cúcuta 26 14 7 5 2 11 11 Atlético FC 15 14 4 3 7 -9 16 Leones FC 4 14 0 4 10 -22

Próximo partido de Leones FC en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 16: vs Bogotá FC: Fecha y horario a confirmar

Próximo partido de Atlético FC en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 16: vs Patriotas FC: Fecha y horario a confirmar

Horario Leones FC y Atlético FC, según país