Leones FC vs Independiente Medellín: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo C de la Copa Colombia

El duelo correspondiente a la fecha 5 del grupo C de la Copa Colombia se jugará el próximo viernes 29 de mayo.

Así llegan Leones FC y Independiente Medellín

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Leones FC en partidos de la Copa Colombia

Leones FC consiguió sólo un punto en su último partido frente a Cúcuta, tras igualar 0-0. En las 2 jornadas anteriores, triunfó en 1 ocasión y fue derrotado en 1 oportunidad. Acumuló una cifra de 4 goles en contra y marcó 3 en el arco rival.

Últimos resultados de Independiente Medellín en partidos de la Copa Colombia

Independiente Medellín sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Orsomarso..

En el historial del torneo, los últimos 5 duelos favorecen a la visita que suma 3 victorias mientras que los otros 2 encuentros fueron empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 6 de mayo, en Fase de Grupos del torneo Colombia - Copa Águila 2015, y Independiente Medellín resultó vencedor por 0 a 1.

Horario Leones FC e Independiente Medellín, según país