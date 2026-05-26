Cúcuta vs Fortaleza FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo C de la Copa Colombia

Fortaleza FC y Cúcuta se enfrentarán en el estadio General Santander el próximo viernes 29 de mayo desde las 16:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 5 del grupo C de la Copa Colombia.

Así llegan Cúcuta y Fortaleza FC

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Cúcuta en partidos de la Copa Colombia

Cúcuta igualó 0-0 frente a Leones FC.

Últimos resultados de Fortaleza FC en partidos de la Copa Colombia

Fortaleza FC igualó 1-1 ante Orsomarso en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victoria y derrota: 1 y 1 respectivamente. En ellos, tuvo 5 goles a favor y le han convertido 3 en contra.

Horario Cúcuta y Fortaleza FC, según país