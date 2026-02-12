Levante vs Valencia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Liga

Levante recibirá a Valencia, en el marco de la fecha 24 de la Liga, el próximo domingo 15 de febrero a partir de las 12:30 horas, en el estadio Ciutat de València.

Así llegan Levante y Valencia

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Levante en partidos de la Liga

Levante sufrió un duro golpe al caer 2 a 4 en la ultima jornada ante Athletic Bilbao. En los duelos previos, lleva ganado 1 juego, en 2 el resultado final fue un empate y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 9 goles y ha marcado 6 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Valencia en partidos de la Liga

Valencia viene de perder contra Real Madrid por 0 a 2. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 1 oportunidad, igualó en 1 y ganó 2. Marcó 6 goles y recibieron 7.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 1 empate y 3 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 21 de noviembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y el marcador favoreció a Valencia con un marcador de 1-0.

El local se ubica en el décimo noveno puesto con 18 puntos (4 PG - 6 PE - 12 PP), mientras que el visitante tiene 23 unidades y se coloca en décimo séptimo lugar de la tabla (5 PG - 8 PE - 10 PP).

Valencia chocará en la próxima fecha con Villarreal en el derbi de la Comunitat. El partido más esperado por los simpatizantes de ambos equipos está programado para el 22 de febrero, a las 15:00 horas, y tendrá al estadio Estadio de la Cerámica como escenario.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 58 23 19 1 3 40 2 Real Madrid 57 23 18 3 2 31 3 Atlético de Madrid 45 23 13 6 4 20 17 Valencia 23 23 5 8 10 -14 19 Levante 18 22 4 6 12 -12

Próximos partidos de Levante en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 16: vs Villarreal: 18 de febrero - 14:00 horas

Fecha 25: vs Barcelona: 22 de febrero - 10:15 horas

Fecha 26: vs Alavés: 27 de febrero - 15:00 horas

Fecha 27: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Valencia en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 25: vs Villarreal: 22 de febrero - 15:00 horas

Fecha 26: vs Osasuna: 1 de marzo - 10:15 horas

Fecha 27: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

