Fútbol - España - Primera División

Levante vs Valencia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Liga

La previa del choque de Levante ante Valencia, a disputarse en el estadio Ciutat de València el domingo 15 de febrero desde las 12:30 horas.

DataFactory .

12 de febrero de 2026, 9:10 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Levante recibirá a Valencia, en el marco de la fecha 24 de la Liga, el próximo domingo 15 de febrero a partir de las 12:30 horas, en el estadio Ciutat de València.

Así llegan Levante y Valencia

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Levante en partidos de la Liga

Levante sufrió un duro golpe al caer 2 a 4 en la ultima jornada ante Athletic Bilbao. En los duelos previos, lleva ganado 1 juego, en 2 el resultado final fue un empate y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 9 goles y ha marcado 6 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Valencia en partidos de la Liga

Valencia viene de perder contra Real Madrid por 0 a 2. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 1 oportunidad, igualó en 1 y ganó 2. Marcó 6 goles y recibieron 7.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 1 empate y 3 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 21 de noviembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y el marcador favoreció a Valencia con un marcador de 1-0.

El local se ubica en el décimo noveno puesto con 18 puntos (4 PG - 6 PE - 12 PP), mientras que el visitante tiene 23 unidades y se coloca en décimo séptimo lugar de la tabla (5 PG - 8 PE - 10 PP).

Valencia chocará en la próxima fecha con Villarreal en el derbi de la Comunitat. El partido más esperado por los simpatizantes de ambos equipos está programado para el 22 de febrero, a las 15:00 horas, y tendrá al estadio Estadio de la Cerámica como escenario.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona5823191340
2Real Madrid5723183231
3Atlético de Madrid4523136420
17Valencia23235810-14
19Levante18224612-12

Próximos partidos de Levante en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 16: vs Villarreal: 18 de febrero - 14:00 horas
  • Fecha 25: vs Barcelona: 22 de febrero - 10:15 horas
  • Fecha 26: vs Alavés: 27 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 27: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Valencia en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 25: vs Villarreal: 22 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 26: vs Osasuna: 1 de marzo - 10:15 horas
  • Fecha 27: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Horario Levante y Valencia, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas

