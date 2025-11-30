Fútbol - Inglaterra - Premier League
Liverpool y Sunderland se miden por la fecha 14
Palpitamos la previa del choque entre Liverpool y Sunderland. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Stuart Attwell.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
El cotejo entre Liverpool y Sunderland, por la fecha 14 de la Premier League, se jugará el próximo miércoles 3 de diciembre, a partir de las 15:15 horas, en el estadio Anfield.
Así llegan Liverpool y Sunderland
Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.
Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League
Liverpool viene de un resultado igualado, -, ante West Ham United. Posee un historial reciente de 1 victoria y 3 derrotas en los últimos 4 partidos disputados, sumando 4 goles a favor y habiendo recibido 9.
Últimos resultados de Sunderland en partidos de la Premier League
Sunderland llega con ventaja tras derrotar a Bournemouth con un marcador 3 a 2. La visita ha sido vencida 1 vez, ha empatado en 2 ocasiones y ha ganado 1 partido en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 8 goles y le han convertido 7.
De los últimos 5 cotejos entre ambos en este torneo, el local ganó 3 y 2 fueron empates. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 2 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2016 - 2017, y no se sacaron ventaja: igualaron 2 a 2.
El local está en el décimo tercer puesto y alcanzó 18 puntos (6 PG - 6 PP), mientras que el visitante ha logrado 22 unidades y está en el cuarto lugar en el campeonato (6 PG - 4 PE - 3 PP).
Stuart Attwell es el elegido para dirigir el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|29
|12
|9
|2
|1
|18
|2
|Manchester City
|25
|13
|8
|1
|4
|15
|3
|Chelsea
|23
|12
|7
|2
|3
|12
|4
|Sunderland
|22
|13
|6
|4
|3
|4
|13
|Liverpool
|18
|12
|6
|0
|6
|-2
Próximos partidos de Liverpool en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 14: vs Sunderland: 3 de diciembre - 15:15 horas
- Fecha 15: vs Leeds United: 6 de diciembre - 12:30 horas
- Fecha 16: vs Brighton and Hove: 13 de diciembre - 10:00 horas
- Fecha 17: vs Tottenham: 20 de diciembre - 12:30 horas
- Fecha 18: vs Wolverhampton: 27 de diciembre - 10:00 horas
Próximos partidos de Sunderland en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 15: vs Manchester City: 6 de diciembre - 10:00 horas
- Fecha 16: vs Newcastle United: 14 de diciembre - 09:00 horas
- Fecha 17: vs Brighton and Hove: 20 de diciembre - 10:00 horas
- Fecha 18: vs Leeds United: 28 de diciembre - 09:00 horas
- Fecha 19: vs Manchester City: 31 de diciembre - 15:00 horas
Horario Liverpool y Sunderland, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:15 horas
- Colombia y Perú: 15:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:15 horas
- Venezuela: 16:15 horas