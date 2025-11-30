Suscribirse

Liverpool y Sunderland se miden por la fecha 14

Palpitamos la previa del choque entre Liverpool y Sunderland. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Stuart Attwell.

30 de noviembre de 2025, 12:35 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Liverpool y Sunderland, por la fecha 14 de la Premier League, se jugará el próximo miércoles 3 de diciembre, a partir de las 15:15 horas, en el estadio Anfield.

Así llegan Liverpool y Sunderland

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League

Liverpool viene de un resultado igualado, -, ante West Ham United. Posee un historial reciente de 1 victoria y 3 derrotas en los últimos 4 partidos disputados, sumando 4 goles a favor y habiendo recibido 9.

Últimos resultados de Sunderland en partidos de la Premier League

Sunderland llega con ventaja tras derrotar a Bournemouth con un marcador 3 a 2. La visita ha sido vencida 1 vez, ha empatado en 2 ocasiones y ha ganado 1 partido en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 8 goles y le han convertido 7.

De los últimos 5 cotejos entre ambos en este torneo, el local ganó 3 y 2 fueron empates. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 2 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2016 - 2017, y no se sacaron ventaja: igualaron 2 a 2.

El local está en el décimo tercer puesto y alcanzó 18 puntos (6 PG - 6 PP), mientras que el visitante ha logrado 22 unidades y está en el cuarto lugar en el campeonato (6 PG - 4 PE - 3 PP).

Stuart Attwell es el elegido para dirigir el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal291292118
2Manchester City251381415
3Chelsea231272312
4Sunderland22136434
13Liverpool1812606-2

Próximos partidos de Liverpool en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 14: vs Sunderland: 3 de diciembre - 15:15 horas
  • Fecha 15: vs Leeds United: 6 de diciembre - 12:30 horas
  • Fecha 16: vs Brighton and Hove: 13 de diciembre - 10:00 horas
  • Fecha 17: vs Tottenham: 20 de diciembre - 12:30 horas
  • Fecha 18: vs Wolverhampton: 27 de diciembre - 10:00 horas

Próximos partidos de Sunderland en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 15: vs Manchester City: 6 de diciembre - 10:00 horas
  • Fecha 16: vs Newcastle United: 14 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 17: vs Brighton and Hove: 20 de diciembre - 10:00 horas
  • Fecha 18: vs Leeds United: 28 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 19: vs Manchester City: 31 de diciembre - 15:00 horas

Horario Liverpool y Sunderland, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:15 horas
  • Colombia y Perú: 15:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:15 horas
  • Venezuela: 16:15 horas

