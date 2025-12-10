Suscribirse

Fútbol - España - Primera División

Mallorca vs Elche: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 de la Liga

Toda la previa del duelo entre Mallorca y Elche. El partido se jugará en el estadio Mallorca Son Moix el sábado 13 de diciembre a las 10:15 horas.

10 de diciembre de 2025, 1:22 p. m.
El duelo entre Mallorca y Elche correspondiente a la fecha 16 se disputará en el estadio Mallorca Son Moix desde las 10:15 horas, el sábado 13 de diciembre.

Así llegan Mallorca y Elche

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga

En su visita anterior, Mallorca empató por 0 con Real Oviedo. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas, con 4 goles marcados y con 7 en su valla.

Últimos resultados de Elche en partidos de la Liga

Elche venció en casa a Girona por 3 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha empatado 2 y perdido 2. Además, logró gritar 7 goles y ha recibido 7 en su arco.

Los últimos 4 encuentros entre ambos equipos terminaron con 2 victorias para el local y un total de 2 encuentros empatados. El último juego entre ambos en este torneo fue el 4 de marzo, en el torneo España - LaLiga Santander 2022-2023, y terminó con un marcador 0-1 a favor de Elche.

El dueño de casa se encuentra en el décimo séptimo puesto y tiene 14 puntos (3 PG - 5 PE - 7 PP), mientras que la visita sumó 19 unidades y está en el noveno lugar en el torneo (4 PG - 7 PE - 4 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona4016131227
2Real Madrid3616113217
3Villarreal3515112218
9Elche19154741
17Mallorca1415357-7

Próximos partidos de Mallorca en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 17: vs Valencia: 19 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 18: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 19: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 21: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Elche en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 17: vs Rayo Vallecano: 21 de diciembre - 12:30 horas
  • Fecha 18: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 19: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 21: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Horario Mallorca y Elche, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 12:15 horas
  • Colombia y Perú: 10:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas
  • Venezuela: 11:15 horas

