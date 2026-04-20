Manchester City necesita los tres puntos para ser puntero

Manchester City y Burnley se enfrentarán en el estadio Turf Moor el próximo miércoles 22 de abril desde las 14:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 34 de la Premier League.

Así llegan Burnley y Manchester City

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Burnley en partidos de la Premier League

Burnley viene de caer por 1 a 4 frente a Nottingham Forest. Ha empatado 1 y perdido 3 partidos de las 4 últimas jornadas, con 11 goles en contra y con 2 en el arco contrario.

Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League

Manchester City viene de un triunfo 2 a 1 frente a Arsenal. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 2 triunfos y 2 empates. Sumó un total de 9 goles y le metieron 4 en su arco.

La visita lleva 5 duelos sin conocer la derrota frente al local en los últimos encuentros que disputaron en el torneo. El último mano a mano en este certamen fue el 27 de septiembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Manchester City se llevó la victoria por 5 a 1.

El dueño de casa se encuentra en el décimo noveno puesto y tiene 20 puntos (4 PG - 8 PE - 21 PP), mientras que la visita sumó 67 unidades y está en el segundo lugar en el torneo (20 PG - 7 PE - 5 PP).

Andrew Madley fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 70 33 21 7 5 37 2 Manchester City 67 32 20 7 5 36 3 Manchester United 58 33 16 10 7 13 4 Aston Villa 58 33 17 7 9 6 19 Burnley 20 33 4 8 21 -33

Próximos partidos de Burnley en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 35: vs Leeds United: 1 de mayo - 14:00 horas

Fecha 36: vs Aston Villa: 9 de mayo - 09:00 horas

Fecha 37: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Wolverhampton: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Manchester City en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 35: vs Everton: 4 de mayo - 14:00 horas

Fecha 36: vs Brentford: 9 de mayo - 11:30 horas

Fecha 37: vs Bournemouth: Fecha y horario a confirmar

Fecha 31: vs Crystal Palace: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Aston Villa: Fecha y horario a confirmar

Horario Burnley y Manchester City, según país