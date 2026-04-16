Manchester City vs Arsenal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 33 de la Premier League

El cotejo entre Manchester City y Arsenal, por la fecha 33 de la Premier League, se jugará el próximo domingo 19 de abril, a partir de las 10:30 horas, en el Etihad Stadium.

Así llegan Manchester City y Arsenal

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League

Manchester City logró un triunfo por 3-0 ante Chelsea. Previo a este encuentro, igualó 3 y ganó 1, en los que acumuló 3 goles en contra frente a 7 a favor.

Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Premier League

Arsenal viene de caer derrotado 1 a 2 ante Bournemouth. Pese a que perdió su último partido, lleva 4 victorias consecutivas en los recientes juegos de la temporada. En esos encuentros, acumuló 10 goles a favor y 4 en contra.

Con 2 victorias y 3 empates en las últimas 5 jornadas de este campeonato, la visita aventaja al equipo local. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 21 de septiembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y no se sacaron ventaja: igualaron 1 a 1.

El local está en el segundo puesto y alcanzó 64 puntos (19 PG - 7 PE - 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 70 unidades y busca una victoria para seguir prendido en la cima de la tabla (21 PG - 7 PE - 4 PP).

Anthony Taylor es el elegido para dirigir el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 70 32 21 7 4 38 2 Manchester City 64 31 19 7 5 35 3 Manchester United 55 32 15 10 7 12 4 Aston Villa 55 32 16 7 9 5 5 Liverpool 52 32 15 7 10 10

Próximos partidos de Manchester City en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 33: vs Arsenal: 19 de abril - 10:30 horas

Fecha 34: vs Burnley: 22 de abril - 14:00 horas

Fecha 35: vs Everton: 4 de mayo - 14:00 horas

Fecha 36: vs Brentford: 9 de mayo - 11:30 horas

Fecha 37: vs Bournemouth: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Arsenal en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 34: vs Newcastle United: 25 de abril - 11:30 horas

Fecha 35: vs Fulham: 2 de mayo - 11:30 horas

Fecha 36: vs West Ham United: 10 de mayo - 10:30 horas

Fecha 37: vs Burnley: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Crystal Palace: Fecha y horario a confirmar

Horario Manchester City y Arsenal, según país