Fútbol - Italia - Serie A

Milan visita a Bologna por la fecha 23

La previa del choque de Bologna ante Milan, a disputarse en el estadio Stadio Renato Dall'Ara el martes 3 de febrero desde las 14:45 horas. El árbitro será Gianluca Manganiello.

31 de enero de 2026, 12:55 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Bologna recibirá a Milan, en el marco de la fecha 23 de la Serie A, el próximo martes 3 de febrero a partir de las 14:45 horas, en el estadio Stadio Renato Dall'Ara.

Así llegan Bologna y Milan

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Bologna en partidos de la Serie A

Bologna sufrió un duro golpe al caer 2 a 3 en la ultima jornada ante Genoa. En los duelos previos, lleva ganado 1 juego, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 2. Durante esas jornadas, le han hecho 10 goles y ha marcado 7 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Milan en partidos de la Serie A

Milan obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a Roma. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 2 y ha empatado 2, con 7 goles a sus rivales y han vencido su valla 4 veces.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 1 empate y 3 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 14 de septiembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y el marcador favoreció a Milan con un marcador de 1-0.

El local se ubica en el noveno puesto con 30 puntos (8 PG - 6 PE - 8 PP), mientras que el visitante tiene 47 unidades y se coloca en segundo lugar de la tabla (13 PG - 8 PE - 1 PP).

Gianluca Manganiello será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter5222171431
2Milan4722138118
3Roma4322141714
4Napoli4322134511
9Bologna30228685

Próximos partidos de Bologna en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 24: vs Parma: 8 de febrero - 06:30 horas
  • Fecha 25: vs Torino: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Milan en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 24: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Parma: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Inter: Fecha y horario a confirmar

Horario Bologna y Milan, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas

