Milan visita a Bologna por la fecha 23

Bologna recibirá a Milan, en el marco de la fecha 23 de la Serie A, el próximo martes 3 de febrero a partir de las 14:45 horas, en el estadio Stadio Renato Dall'Ara.

Así llegan Bologna y Milan

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Bologna en partidos de la Serie A

Bologna sufrió un duro golpe al caer 2 a 3 en la ultima jornada ante Genoa. En los duelos previos, lleva ganado 1 juego, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 2. Durante esas jornadas, le han hecho 10 goles y ha marcado 7 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Milan en partidos de la Serie A

Milan obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a Roma. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 2 y ha empatado 2, con 7 goles a sus rivales y han vencido su valla 4 veces.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 1 empate y 3 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 14 de septiembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y el marcador favoreció a Milan con un marcador de 1-0.

El local se ubica en el noveno puesto con 30 puntos (8 PG - 6 PE - 8 PP), mientras que el visitante tiene 47 unidades y se coloca en segundo lugar de la tabla (13 PG - 8 PE - 1 PP).

Gianluca Manganiello será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 52 22 17 1 4 31 2 Milan 47 22 13 8 1 18 3 Roma 43 22 14 1 7 14 4 Napoli 43 22 13 4 5 11 9 Bologna 30 22 8 6 8 5

Próximos partidos de Bologna en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 24: vs Parma: 8 de febrero - 06:30 horas

Fecha 25: vs Torino: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Milan en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 24: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Parma: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Inter: Fecha y horario a confirmar

Horario Bologna y Milan, según país