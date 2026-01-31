Milan visita a Bologna por la fecha 23

Bologna recibirá a Milan, en el marco de la fecha 23 de la Serie A, el próximo martes 3 de febrero a partir de las 14:45 horas, en el estadio Stadio Renato Dall'Ara.
Así llegan Bologna y Milan
Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.
Últimos resultados de Bologna en partidos de la Serie A
Bologna sufrió un duro golpe al caer 2 a 3 en la ultima jornada ante Genoa. En los duelos previos, lleva ganado 1 juego, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 2. Durante esas jornadas, le han hecho 10 goles y ha marcado 7 a sus contrincantes.
Últimos resultados de Milan en partidos de la Serie A
Milan obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a Roma. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 2 y ha empatado 2, con 7 goles a sus rivales y han vencido su valla 4 veces.
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 1 empate y 3 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 14 de septiembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y el marcador favoreció a Milan con un marcador de 1-0.
El local se ubica en el noveno puesto con 30 puntos (8 PG - 6 PE - 8 PP), mientras que el visitante tiene 47 unidades y se coloca en segundo lugar de la tabla (13 PG - 8 PE - 1 PP).
Gianluca Manganiello será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|52
|22
|17
|1
|4
|31
|2
|Milan
|47
|22
|13
|8
|1
|18
|3
|Roma
|43
|22
|14
|1
|7
|14
|4
|Napoli
|43
|22
|13
|4
|5
|11
|9
|Bologna
|30
|22
|8
|6
|8
|5
Próximos partidos de Bologna en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 24: vs Parma: 8 de febrero - 06:30 horas
- Fecha 25: vs Torino: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 26: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 27: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 28: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Milan en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 24: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 25: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 26: vs Parma: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 27: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 28: vs Inter: Fecha y horario a confirmar
Horario Bologna y Milan, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
- Colombia y Perú: 14:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
- Venezuela: 15:45 horas