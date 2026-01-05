Fútbol - Italia - Serie A

Milan vs Genoa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Serie A

Toda la previa del duelo entre Milan y Genoa. El partido se jugará en el estadio San Siro el jueves 8 de enero a las 14:45 horas.

5 de enero de 2026, 11:58 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo entre Milan y Genoa correspondiente a la fecha 19 se disputará en el estadio San Siro desde las 14:45 horas, el jueves 8 de enero.

Así llegan Milan y Genoa

El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 1 en la fecha pasada.

Últimos resultados de Milan en partidos de la Serie A

Milan venció 1-0 a Cagliari en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 3 juegos y 1 terminó en empate. En ellos, recibió 4 goles en su arco y anotó 10 en la malla rival.

Últimos resultados de Genoa en partidos de la Serie A

En la jornada anterior, Genoa igualó 1-1 el juego frente a Pisa. Con un historial irregular (3 derrotas y 1 victoria en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 5 goles a favor y ha recibido 8 en su arco.

Según el historial del torneo, el local ganó 3 partidos y empató 2 en los últimos 5 enfrentamientos. El último juego entre ambos en este torneo fue el 5 de mayo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y terminó con un marcador 1-2 a favor de Milan.

El dueño de casa se encuentra en el segundo puesto y tiene 38 puntos (11 PG - 5 PE - 1 PP), mientras que la visita sumó 15 unidades y está en el décimo séptimo lugar en el torneo (3 PG - 6 PE - 9 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter3917130423
2Milan3817115115
3Napoli3717121413
4Juventus33189638
17Genoa1518369-10

Próximos partidos de Milan en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 20: vs Fiorentina: 11 de enero - 09:00 horas
  • Fecha 16: vs Como 1907: 15 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 21: vs Lecce: 18 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 22: vs Roma: 25 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 23: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Genoa en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 20: vs Cagliari: 12 de enero - 12:30 horas
  • Fecha 21: vs Parma: 18 de enero - 06:30 horas
  • Fecha 22: vs Bologna: 25 de enero - 09:00 horas
  • Fecha 23: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar

Horario Milan y Genoa, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas

