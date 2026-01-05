Milan vs Genoa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Serie A

El duelo entre Milan y Genoa correspondiente a la fecha 19 se disputará en el estadio San Siro desde las 14:45 horas, el jueves 8 de enero.

Así llegan Milan y Genoa

El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 1 en la fecha pasada.

Últimos resultados de Milan en partidos de la Serie A

Milan venció 1-0 a Cagliari en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 3 juegos y 1 terminó en empate. En ellos, recibió 4 goles en su arco y anotó 10 en la malla rival.

Últimos resultados de Genoa en partidos de la Serie A

En la jornada anterior, Genoa igualó 1-1 el juego frente a Pisa. Con un historial irregular (3 derrotas y 1 victoria en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 5 goles a favor y ha recibido 8 en su arco.

Según el historial del torneo, el local ganó 3 partidos y empató 2 en los últimos 5 enfrentamientos. El último juego entre ambos en este torneo fue el 5 de mayo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y terminó con un marcador 1-2 a favor de Milan.

El dueño de casa se encuentra en el segundo puesto y tiene 38 puntos (11 PG - 5 PE - 1 PP), mientras que la visita sumó 15 unidades y está en el décimo séptimo lugar en el torneo (3 PG - 6 PE - 9 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 39 17 13 0 4 23 2 Milan 38 17 11 5 1 15 3 Napoli 37 17 12 1 4 13 4 Juventus 33 18 9 6 3 8 17 Genoa 15 18 3 6 9 -10

Próximos partidos de Milan en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 20: vs Fiorentina: 11 de enero - 09:00 horas

Fecha 16: vs Como 1907: 15 de enero - 14:45 horas

Fecha 21: vs Lecce: 18 de enero - 14:45 horas

Fecha 22: vs Roma: 25 de enero - 14:45 horas

Fecha 23: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Genoa en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 20: vs Cagliari: 12 de enero - 12:30 horas

Fecha 21: vs Parma: 18 de enero - 06:30 horas

Fecha 22: vs Bologna: 25 de enero - 09:00 horas

Fecha 23: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar

Horario Milan y Genoa, según país