Fútbol - Italia - Serie A

Milan vs Parma: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Serie A

Milan y Parma se enfrentan en el estadio San Siro. El duelo se jugará el domingo 22 de febrero desde las 12:00 horas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

19 de febrero de 2026, 9:44 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El juego entre Milan y Parma se disputará el próximo domingo 22 de febrero por la fecha 26 de la Serie A, a partir de las 12:00 horas en el estadio San Siro.

Así llegan Milan y Parma

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Milan en partidos de la Serie A

Milan ganó por 2-1 el juego pasado ante Pisa. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 3 victorias y empató 1. En ellos, le han encajado 3 goles y ha convertido 8.

Últimos resultados de Parma en partidos de la Serie A

En la jornada anterior, Parma derrotó 2-1 a Hellas Verona. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 2 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 4 goles y le marcaron 9 en su arco.

Fútbol

Atalanta vs Napoli: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Serie A

Fútbol

Genoa vs Torino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Serie A

Fútbol

Roma vs Cremonese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Serie A

Fútbol

Tottenham vs Arsenal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Premier League

Fútbol

Crystal Palace vs Wolverhampton: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Premier League

Fútbol

Nottingham Forest vs Liverpool: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Premier League

Fútbol

Sunderland vs Fulham: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Premier League

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 8 de noviembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y finalizó en un empate 2-2.

El local está en el segundo puesto y alcanzó 54 puntos (15 PG - 9 PE - 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 29 unidades y está en el décimo segundo lugar en el campeonato (7 PG - 8 PE - 10 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter6125201439
2Milan5425159122
3Napoli5025155513
4Roma4725152815
12Parma29257810-13

Próximos partidos de Milan en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 27: vs Cremonese: 1 de marzo - 06:30 horas
  • Fecha 28: vs Inter: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Torino: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Parma en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 27: vs Cagliari: 27 de febrero - 14:45 horas
  • Fecha 28: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Torino: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar

Horario Milan y Parma, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
  • Colombia y Perú: 12:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
  • Venezuela: 13:00 horas

Más de Fútbol

Atalanta vs Napoli: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Serie A

Genoa vs Torino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Serie A

Roma vs Cremonese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Serie A

Tottenham vs Arsenal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Premier League

Crystal Palace vs Wolverhampton: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Premier League

Nottingham Forest vs Liverpool: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Premier League

Sunderland vs Fulham: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Premier League

Barranquilla FC vs Inter de Palmira: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Primera B

Real Cartagena vs Leones FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Primera B

Noticias Destacadas