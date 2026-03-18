Milan vs Torino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 de la Serie A

El juego entre Milan y Torino se disputará el próximo sábado 21 de marzo por la fecha 30 de la Serie A, a partir de las 12:00 horas en el estadio San Siro.
Así llegan Milan y Torino
En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.
Últimos resultados de Milan en partidos de la Serie A
Milan busca levantarse de su derrota ante Lazio en el Stadio Olimpico. En los duelos recientes, ha ganado 2, ha perdido 1 y empatado 1, con 4 goles marcados y con 3 en su arco.
Últimos resultados de Torino en partidos de la Serie A
En la jornada anterior, Torino derrotó 4-1 a Parma. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo y 3 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 8 goles y le marcaron 8 en su arco.
Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 8 de diciembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Milan lo ganó por 2 a 3.
El local está en el segundo puesto y alcanzó 60 puntos (17 PG - 9 PE - 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 33 unidades y está en el décimo cuarto lugar en el campeonato (9 PG - 6 PE - 14 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|68
|29
|22
|2
|5
|42
|2
|Milan
|60
|29
|17
|9
|3
|23
|3
|Napoli
|59
|29
|18
|5
|6
|15
|4
|Como 1907
|54
|29
|15
|9
|5
|26
|14
|Torino
|33
|29
|9
|6
|14
|-18
Próximos partidos de Milan en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 31: vs Napoli: 6 de abril - 13:45 horas
- Fecha 32: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 34: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 35: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Torino en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 31: vs Pisa: 5 de abril - 11:00 horas
- Fecha 32: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 34: vs Inter: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 35: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar
Horario Milan y Torino, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
- Colombia y Perú: 12:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
- Venezuela: 13:00 horas