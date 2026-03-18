Milan vs Torino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 de la Serie A

El juego entre Milan y Torino se disputará el próximo sábado 21 de marzo por la fecha 30 de la Serie A, a partir de las 12:00 horas en el estadio San Siro.

Así llegan Milan y Torino

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Milan en partidos de la Serie A

Milan busca levantarse de su derrota ante Lazio en el Stadio Olimpico. En los duelos recientes, ha ganado 2, ha perdido 1 y empatado 1, con 4 goles marcados y con 3 en su arco.

Últimos resultados de Torino en partidos de la Serie A

En la jornada anterior, Torino derrotó 4-1 a Parma. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo y 3 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 8 goles y le marcaron 8 en su arco.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 8 de diciembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Milan lo ganó por 2 a 3.

El local está en el segundo puesto y alcanzó 60 puntos (17 PG - 9 PE - 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 33 unidades y está en el décimo cuarto lugar en el campeonato (9 PG - 6 PE - 14 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 68 29 22 2 5 42 2 Milan 60 29 17 9 3 23 3 Napoli 59 29 18 5 6 15 4 Como 1907 54 29 15 9 5 26 14 Torino 33 29 9 6 14 -18

Próximos partidos de Milan en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 31: vs Napoli: 6 de abril - 13:45 horas

Fecha 32: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 34: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar

Fecha 35: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Torino en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 31: vs Pisa: 5 de abril - 11:00 horas

Fecha 32: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar

Fecha 34: vs Inter: Fecha y horario a confirmar

Fecha 35: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar

Horario Milan y Torino, según país