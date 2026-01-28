Fútbol - Italia - Serie A

Napoli vs Fiorentina: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Serie A

Fiorentina se mide ante Napoli en el estadio Diego Armando Maradona el sábado 31 de enero a las 12:00 horas.

28 de enero de 2026, 1:36 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

A partir de las 12:00 horas el próximo sábado 31 de enero, Fiorentina visita a Napoli en el estadio Diego Armando Maradona, por el duelo correspondiente a la fecha 23 de la Serie A.

Así llegan Napoli y Fiorentina

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Napoli en partidos de la Serie A

Napoli recibió un duro golpe y cayó 0 a 3 ante su rival Juventus. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido ganado y 3 empatados. Ha recibido 7 goles y registró 5 a favor.

Últimos resultados de Fiorentina en partidos de la Serie A

Fiorentina cayó derrotado 1 a 2 ante Cagliari. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: igualó en 2 y ganó 2. Ha marcado 7 goles y recibió 6.

El historial indica un marcador con 3 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 13 de septiembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Napoli se impuso por 1 a 3.

El local se ubica en el cuarto puesto con 43 puntos (13 PG - 4 PE - 5 PP), mientras que el visitante tiene 17 unidades y se coloca en décimo octavo lugar de la tabla (3 PG - 8 PE - 11 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter5222171431
2Milan4722138118
3Roma4322141714
4Napoli4322134511
18Fiorentina17223811-10

Próximos partidos de Napoli en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 24: vs Genoa: 7 de febrero - 12:00 horas
  • Fecha 25: vs Roma: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Torino: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Fiorentina en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 24: vs Torino: 7 de febrero - 14:45 horas
  • Fecha 25: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Parma: Fecha y horario a confirmar

Horario Napoli y Fiorentina, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
  • Colombia y Perú: 12:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
  • Venezuela: 13:00 horas

