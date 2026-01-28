Napoli vs Fiorentina: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Serie A

A partir de las 12:00 horas el próximo sábado 31 de enero, Fiorentina visita a Napoli en el estadio Diego Armando Maradona, por el duelo correspondiente a la fecha 23 de la Serie A.

Así llegan Napoli y Fiorentina

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Napoli en partidos de la Serie A

Napoli recibió un duro golpe y cayó 0 a 3 ante su rival Juventus. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido ganado y 3 empatados. Ha recibido 7 goles y registró 5 a favor.

Últimos resultados de Fiorentina en partidos de la Serie A

Fiorentina cayó derrotado 1 a 2 ante Cagliari. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: igualó en 2 y ganó 2. Ha marcado 7 goles y recibió 6.

El historial indica un marcador con 3 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 13 de septiembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Napoli se impuso por 1 a 3.

El local se ubica en el cuarto puesto con 43 puntos (13 PG - 4 PE - 5 PP), mientras que el visitante tiene 17 unidades y se coloca en décimo octavo lugar de la tabla (3 PG - 8 PE - 11 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 52 22 17 1 4 31 2 Milan 47 22 13 8 1 18 3 Roma 43 22 14 1 7 14 4 Napoli 43 22 13 4 5 11 18 Fiorentina 17 22 3 8 11 -10

Próximos partidos de Napoli en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 24: vs Genoa: 7 de febrero - 12:00 horas

Fecha 25: vs Roma: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Torino: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Fiorentina en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 24: vs Torino: 7 de febrero - 14:45 horas

Fecha 25: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Parma: Fecha y horario a confirmar

Horario Napoli y Fiorentina, según país