Fútbol - Italia - Serie A

Napoli vs Hellas Verona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Serie A

Hellas Verona se mide ante Napoli en el estadio Diego Armando Maradona el miércoles 7 de enero a las 12:30 horas.

DataFactory .

4 de enero de 2026, 12:04 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

A partir de las 12:30 horas el próximo miércoles 7 de enero, Hellas Verona visita a Napoli en el estadio Diego Armando Maradona, por el duelo correspondiente a la fecha 19 de la Serie A.

Así llegan Napoli y Hellas Verona

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Napoli en partidos de la Serie A

Napoli llega con resultado de empate, -, ante Lazio. Tiene un historial irregular con 1 derrota y 3 victorias en los últimos 4 partidos disputados, con 2 goles en contra. Marcó 5 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Hellas Verona en partidos de la Serie A

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Hellas Verona y Torino, con un marcador -. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos y 2 partidos perdidos. Marcó 6 goles al rival y le han convertido 7 tantos en esos cotejos.

El historial indica un marcador con 3 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 12 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Napoli se impuso por 2 a 0.

El local se ubica en el tercer puesto con 34 puntos (11 PG - 1 PE - 4 PP), mientras que el visitante tiene 12 unidades y se coloca en décimo octavo lugar de la tabla (2 PG - 6 PE - 8 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Milan3817115115
2Inter3616120421
3Napoli3416111411
4Juventus33189638
18Hellas Verona1216268-12

Próximos partidos de Napoli en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 19: vs Hellas Verona: 7 de enero - 12:30 horas
  • Fecha 20: vs Inter: 11 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 16: vs Parma: 14 de enero - 12:30 horas
  • Fecha 21: vs Sassuolo: 17 de enero - 12:00 horas
  • Fecha 22: vs Juventus: 25 de enero - 12:00 horas

Próximos partidos de Hellas Verona en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 19: vs Napoli: 7 de enero - 12:30 horas
  • Fecha 20: vs Lazio: 11 de enero - 12:00 horas
  • Fecha 16: vs Bologna: 15 de enero - 12:30 horas
  • Fecha 21: vs Cremonese: 19 de enero - 12:30 horas
  • Fecha 22: vs Udinese: 26 de enero - 14:45 horas

Horario Napoli y Hellas Verona, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas

Noticias Destacadas