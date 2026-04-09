Nottingham Forest vs Aston Villa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la Premier League

Nottingham Forest recibe el próximo domingo 12 de abril a Aston Villa por la fecha 32 de la Premier League, a partir de las 08:00 horas en el estadio City Ground.

Así llegan Nottingham Forest y Aston Villa

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Premier League

Nottingham Forest sacó un triunfo frente a Tottenham, con un marcador 3-0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 2 partidos empatados y 2 perdidos, con una cifra de 5 goles en contra y registró 6 a favor.

Últimos resultados de Aston Villa en partidos de la Premier League

Aston Villa llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-0 a West Ham United. Ha empatado 1 de sus últimos partidos y perdido 3. En esos cotejos, contó un total de 5 goles y le han anotado 10 en su arco.

En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 2 victorias, mientras que el visitante contó con 3 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 3 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Aston Villa fue el ganador por 3 a 1.

El local está en el décimo sexto puesto con 32 puntos (8 PG - 8 PE - 15 PP), mientras que el visitante llegó a 54 unidades y se coloca en el cuarto lugar en el torneo (16 PG - 6 PE - 9 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Michael Salisbury.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 70 31 21 7 3 39 2 Manchester City 61 30 18 7 5 32 3 Manchester United 55 31 15 10 6 13 4 Aston Villa 54 31 16 6 9 5 16 Nottingham Forest 32 31 8 8 15 -12

Próximos partidos de Nottingham Forest en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 33: vs Burnley: 19 de abril - 08:00 horas

Fecha 34: vs Sunderland: 24 de abril - 14:00 horas

Fecha 35: vs Chelsea: 4 de mayo - 09:00 horas

Fecha 36: vs Newcastle United: Fecha y horario a confirmar

Fecha 37: vs Manchester United: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Aston Villa en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 33: vs Sunderland: 19 de abril - 08:00 horas

Fecha 34: vs Fulham: 25 de abril - 06:30 horas

Fecha 35: vs Tottenham: 2 de mayo - 06:30 horas

Fecha 36: vs Burnley: Fecha y horario a confirmar

Fecha 37: vs Liverpool: Fecha y horario a confirmar

Horario Nottingham Forest y Aston Villa, según país