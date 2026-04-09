Nottingham Forest vs Aston Villa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la Premier League

Nottingham Forest recibe el próximo domingo 12 de abril a Aston Villa por la fecha 32 de la Premier League, a partir de las 08:00 horas en el estadio City Ground.
Así llegan Nottingham Forest y Aston Villa
Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.
Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Premier League
Nottingham Forest sacó un triunfo frente a Tottenham, con un marcador 3-0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 2 partidos empatados y 2 perdidos, con una cifra de 5 goles en contra y registró 6 a favor.
Últimos resultados de Aston Villa en partidos de la Premier League
Aston Villa llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-0 a West Ham United. Ha empatado 1 de sus últimos partidos y perdido 3. En esos cotejos, contó un total de 5 goles y le han anotado 10 en su arco.
En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 2 victorias, mientras que el visitante contó con 3 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 3 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Aston Villa fue el ganador por 3 a 1.
El local está en el décimo sexto puesto con 32 puntos (8 PG - 8 PE - 15 PP), mientras que el visitante llegó a 54 unidades y se coloca en el cuarto lugar en el torneo (16 PG - 6 PE - 9 PP).
El árbitro encargado de dirigir el partido será Michael Salisbury.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|70
|31
|21
|7
|3
|39
|2
|Manchester City
|61
|30
|18
|7
|5
|32
|3
|Manchester United
|55
|31
|15
|10
|6
|13
|4
|Aston Villa
|54
|31
|16
|6
|9
|5
|16
|Nottingham Forest
|32
|31
|8
|8
|15
|-12
Próximos partidos de Nottingham Forest en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 33: vs Burnley: 19 de abril - 08:00 horas
- Fecha 34: vs Sunderland: 24 de abril - 14:00 horas
- Fecha 35: vs Chelsea: 4 de mayo - 09:00 horas
- Fecha 36: vs Newcastle United: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 37: vs Manchester United: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Aston Villa en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 33: vs Sunderland: 19 de abril - 08:00 horas
- Fecha 34: vs Fulham: 25 de abril - 06:30 horas
- Fecha 35: vs Tottenham: 2 de mayo - 06:30 horas
- Fecha 36: vs Burnley: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 37: vs Liverpool: Fecha y horario a confirmar
Horario Nottingham Forest y Aston Villa, según país
- Argentina: 10:00 horas
- Colombia y Perú: 08:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 09:00 horas