Nottingham Forest vs Burnley: previa, horario y cómo llegan para la fecha 33 de la Premier League

El duelo entre Nottingham Forest y Burnley correspondiente a la fecha 33 se disputará en el estadio City Ground desde las 08:00 horas, el domingo 19 de abril.

Así llegan Nottingham Forest y Burnley

Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 1 en el partido anterior.

Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Premier League

En su visita anterior, Nottingham Forest empató por 1 con Aston Villa. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 1 victoria, 2 empates y 1 derrota, con 7 goles marcados y con 5 en su valla.

Últimos resultados de Burnley en partidos de la Premier League

A Burnley no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 2 ante Brighton and Hove. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 3 derrotas y 1 empate, tiene 4 goles a favor y ha recibido 11 en contra.

Según el historial del torneo, el local ganó 1 partido y empató 2 en los últimos 3 enfrentamientos. El último juego entre ambos en este torneo fue el 20 de septiembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y terminó con un marcador 1-1.

El dueño de casa se encuentra en el décimo sexto puesto y tiene 33 puntos (8 PG - 9 PE - 15 PP), mientras que la visita sumó 20 unidades y está en el décimo noveno lugar en el torneo (4 PG - 8 PE - 20 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Thomas Kirk.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 70 32 21 7 4 38 2 Manchester City 64 31 19 7 5 35 3 Manchester United 55 32 15 10 7 12 16 Nottingham Forest 33 32 8 9 15 -12 19 Burnley 20 32 4 8 20 -30

Próximos partidos de Nottingham Forest en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 34: vs Sunderland: 24 de abril - 14:00 horas

Fecha 35: vs Chelsea: 4 de mayo - 09:00 horas

Fecha 36: vs Newcastle United: 10 de mayo - 08:00 horas

Fecha 37: vs Manchester United: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Bournemouth: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Burnley en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 34: vs Manchester City: 22 de abril - 14:00 horas

Fecha 35: vs Leeds United: 1 de mayo - 14:00 horas

Fecha 36: vs Aston Villa: 9 de mayo - 09:00 horas

Fecha 37: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Wolverhampton: Fecha y horario a confirmar

Horario Nottingham Forest y Burnley, según país