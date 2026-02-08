Nottingham Forest vs Wolverhampton: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Premier League

El cotejo entre Nottingham Forest y Wolverhampton, por la fecha 26 de la Premier League, se jugará el próximo miércoles 11 de febrero, a partir de las 14:30 horas, en el estadio City Ground.

Así llegan Nottingham Forest y Wolverhampton

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Premier League

Nottingham Forest quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Leeds United por un resultado de 1 a 3. En juegos recientes de la presente temporada, suma 2 victorias y 2 empates, con 6 goles marcados y con 5 en su arco.

Últimos resultados de Wolverhampton en partidos de la Premier League

Wolverhampton viene de caer derrotado 1 a 3 ante Chelsea. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 2 juegos perdidos y 2 empatados. Marcó 2 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 8 ocasiones.

De los últimos 5 cotejos entre ambos en este torneo, el local ganó 2 y 3 fueron empates. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 3 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y fue Nottingham Forest quien ganó 0 a 1.

El local está en el décimo séptimo puesto y alcanzó 26 puntos (7 PG - 5 PE - 13 PP), mientras que el visitante ha logrado 8 unidades y está en el vigésimo lugar en el campeonato (1 PG - 5 PE - 19 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 56 25 17 5 3 32 2 Manchester City 47 24 14 5 5 26 3 Aston Villa 47 25 14 5 6 9 17 Nottingham Forest 26 25 7 5 13 -13 20 Wolverhampton 8 25 1 5 19 -32

Próximos partidos de Nottingham Forest en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 27: vs Liverpool: 21 de febrero - 10:00 horas

Fecha 28: vs Brighton and Hove: 28 de febrero - 10:00 horas

Fecha 29: vs Manchester City: 4 de marzo - 18:00 horas

Fecha 30: vs Fulham: Fecha y horario a confirmar

Fecha 31: vs Tottenham: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Wolverhampton en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 27: vs Crystal Palace: 21 de febrero - 10:00 horas

Fecha 28: vs Aston Villa: 27 de febrero - 15:00 horas

Fecha 29: vs Liverpool: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Brentford: Fecha y horario a confirmar

Fecha 31: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar

Horario Nottingham Forest y Wolverhampton, según país