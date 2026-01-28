Fútbol - Colombia - Segunda División

Orsomarso vs U. Magdalena: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Primera B

Todo lo que tienes que saber en la previa de Orsomarso vs U. Magdalena. El duelo, a disputarse en el estadio Daniel Villa Zapata el sábado 31 de enero, comenzará a las 20:30 horas.

DataFactory .

28 de enero de 2026, 3:31 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Orsomarso recibe el próximo sábado 31 de enero a U. Magdalena por la fecha 2 de la Primera B, a partir de las 20:30 horas en el estadio Daniel Villa Zapata.

Así llegan Orsomarso y U. Magdalena

El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.

Últimos resultados de Orsomarso en partidos de la Primera B

Orsomarso sacó un triunfo frente a Barranquilla FC, con un marcador 2-1.

Últimos resultados de U. Magdalena en partidos de la Primera B

En la fecha anterior, U. Magdalena logró empatar 0-0 ante Bogotá FC..

Los cotejos más recientes muestran un total de 3 victorias para el conjunto visitante. Los 2 restantes terminaron con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 6 de agosto, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B II 2024, y U. Magdalena fue el ganador por 3 a 0.

El local está en el tercer puesto con 3 puntos (1 PG), mientras que el visitante llegó a 1 unidad y se coloca en el décimo primer lugar en el torneo (1 PE).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter de Palmira311002
2Envigado311002
3Orsomarso311001
4Quindío311001
11U. Magdalena110100

Próximos partidos de Orsomarso en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 3: vs Tigres: 4 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 4: vs Patriotas FC: 9 de febrero - 18:10 horas
  • Fecha 5: vs Boca Juniors: 17 de febrero - 19:30 horas
  • Fecha 6: vs Real Cundinamarca: 22 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 7: vs Envigado: 1 de marzo - 17:00 horas

Próximos partidos de U. Magdalena en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 3: vs Envigado: 4 de febrero - 18:00 horas
  • Fecha 4: vs Boca Juniors: 9 de febrero - 18:00 horas
  • Fecha 5: vs Leones FC: 14 de febrero - 17:00 horas
  • Fecha 6: vs Tigres: 24 de febrero - 19:30 horas
  • Fecha 7: vs Quindío: 28 de febrero - 14:00 horas

Horario Orsomarso y U. Magdalena, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 22:30 horas
  • Colombia y Perú: 20:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:30 horas
  • Venezuela: 21:30 horas

