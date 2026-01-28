Orsomarso vs U. Magdalena: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Primera B

Orsomarso recibe el próximo sábado 31 de enero a U. Magdalena por la fecha 2 de la Primera B, a partir de las 20:30 horas en el estadio Daniel Villa Zapata.

Así llegan Orsomarso y U. Magdalena

El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.

Últimos resultados de Orsomarso en partidos de la Primera B

Orsomarso sacó un triunfo frente a Barranquilla FC, con un marcador 2-1.

Últimos resultados de U. Magdalena en partidos de la Primera B

En la fecha anterior, U. Magdalena logró empatar 0-0 ante Bogotá FC..

Los cotejos más recientes muestran un total de 3 victorias para el conjunto visitante. Los 2 restantes terminaron con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 6 de agosto, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B II 2024, y U. Magdalena fue el ganador por 3 a 0.

El local está en el tercer puesto con 3 puntos (1 PG), mientras que el visitante llegó a 1 unidad y se coloca en el décimo primer lugar en el torneo (1 PE).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter de Palmira 3 1 1 0 0 2 2 Envigado 3 1 1 0 0 2 3 Orsomarso 3 1 1 0 0 1 4 Quindío 3 1 1 0 0 1 11 U. Magdalena 1 1 0 1 0 0

Próximos partidos de Orsomarso en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 3: vs Tigres: 4 de febrero - 15:00 horas

Fecha 4: vs Patriotas FC: 9 de febrero - 18:10 horas

Fecha 5: vs Boca Juniors: 17 de febrero - 19:30 horas

Fecha 6: vs Real Cundinamarca: 22 de febrero - 15:00 horas

Fecha 7: vs Envigado: 1 de marzo - 17:00 horas

Próximos partidos de U. Magdalena en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 3: vs Envigado: 4 de febrero - 18:00 horas

Fecha 4: vs Boca Juniors: 9 de febrero - 18:00 horas

Fecha 5: vs Leones FC: 14 de febrero - 17:00 horas

Fecha 6: vs Tigres: 24 de febrero - 19:30 horas

Fecha 7: vs Quindío: 28 de febrero - 14:00 horas

Horario Orsomarso y U. Magdalena, según país