Palestino vs MC Torque: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo F de la Copa Sudamericana

El juego entre Palestino y MC Torque se disputará el próximo martes 14 de abril por la fecha 2 del grupo F de la Copa Sudamericana, a partir de las 19:30 horas en el imperial de La Cisterna.
Así llegan Palestino y MC Torque
Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.
Últimos resultados de Palestino en partidos de la Copa Sudamericana
En la fecha anterior, Palestino se fue con un solo punto al conseguir un empate por 0 frente a Dep. Riestra.
Últimos resultados de MC Torque en partidos de la Copa Sudamericana
En la jornada anterior, MC Torque derrotó 1-0 a Grêmio.
El Grupo F es liderado por MC Torque con 3 unidades y 1. Por su parte, Palestino está en tercera posición en la tabla habiendo sumado 1 punto.
Próximos partidos de Palestino en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026
- Grupo F - Fecha 3: vs Grêmio: 29 de abril - 19:30 horas
- Grupo F - Fecha 4: vs MC Torque: 6 de mayo - 17:00 horas
- Grupo F - Fecha 5: vs Grêmio: 20 de mayo - 19:00 horas
- Grupo F - Fecha 6: vs Dep. Riestra: 26 de mayo - 17:00 horas
Próximos partidos de MC Torque en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026
- Grupo F - Fecha 3: vs Dep. Riestra: 29 de abril - 17:00 horas
- Grupo F - Fecha 4: vs Palestino: 6 de mayo - 17:00 horas
- Grupo F - Fecha 5: vs Dep. Riestra: 19 de mayo - 17:00 horas
- Grupo F - Fecha 6: vs Grêmio: 26 de mayo - 17:00 horas
Horario Palestino y MC Torque, según país
- Argentina: 21:30 horas
- Colombia y Perú: 19:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas