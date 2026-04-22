Fútbol - Italia - Serie A

Parma vs Pisa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 34 de la Serie A

Parma y Pisa se enfrentan en el estadio Ennio Tardini. El duelo se jugará el sábado 25 de abril desde las 08:00 horas.

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22 de abril de 2026, 10:09 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El juego entre Parma y Pisa se disputará el próximo sábado 25 de abril por la fecha 34 de la Serie A, a partir de las 08:00 horas en el estadio Ennio Tardini.

Así llegan Parma y Pisa

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Parma en partidos de la Serie A

Parma ganó por 1-0 el juego pasado ante Udinese. En los últimos 4 partidos disputados perdió 2 encuentros y empató 2. En ellos, le han encajado 8 goles y ha convertido 4.

Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A

Pisa cayó 1 a 2 ante Genoa. En los últimos encuentros, obtuvo 1 victoria y perdió en 3 oportunidades. Con 4 goles a favor, ha recibido 12 en contra.

En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 8 de diciembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Parma lo ganó por 0 a 1.

El local está en el décimo cuarto puesto y alcanzó 39 puntos (9 PG - 12 PE - 12 PP), mientras que el visitante ha logrado 18 unidades y está en el vigésimo lugar en el campeonato (2 PG - 12 PE - 19 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter7833253549
2Milan6633199521
3Napoli6633206715
14Parma393391212-16
20Pisa183321219-36

Próximos partidos de Parma en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 35: vs Inter: 3 de mayo - 13:45 horas
  • Fecha 36: vs Roma: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 37: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 38: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Pisa en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 35: vs Lecce: 1 de mayo - 13:45 horas
  • Fecha 36: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 37: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 38: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar

Horario Parma y Pisa, según país

  • Argentina: 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 09:00 horas