Parma vs Pisa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 34 de la Serie A

El juego entre Parma y Pisa se disputará el próximo sábado 25 de abril por la fecha 34 de la Serie A, a partir de las 08:00 horas en el estadio Ennio Tardini.

Así llegan Parma y Pisa

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Parma en partidos de la Serie A

Parma ganó por 1-0 el juego pasado ante Udinese. En los últimos 4 partidos disputados perdió 2 encuentros y empató 2. En ellos, le han encajado 8 goles y ha convertido 4.

Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A

Pisa cayó 1 a 2 ante Genoa. En los últimos encuentros, obtuvo 1 victoria y perdió en 3 oportunidades. Con 4 goles a favor, ha recibido 12 en contra.

En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 8 de diciembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Parma lo ganó por 0 a 1.

El local está en el décimo cuarto puesto y alcanzó 39 puntos (9 PG - 12 PE - 12 PP), mientras que el visitante ha logrado 18 unidades y está en el vigésimo lugar en el campeonato (2 PG - 12 PE - 19 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 78 33 25 3 5 49 2 Milan 66 33 19 9 5 21 3 Napoli 66 33 20 6 7 15 14 Parma 39 33 9 12 12 -16 20 Pisa 18 33 2 12 19 -36

Próximos partidos de Parma en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 35: vs Inter: 3 de mayo - 13:45 horas

Fecha 36: vs Roma: Fecha y horario a confirmar

Fecha 37: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Pisa en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 35: vs Lecce: 1 de mayo - 13:45 horas

Fecha 36: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar

Fecha 37: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar

Horario Parma y Pisa, según país