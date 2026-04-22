Parma vs Pisa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 34 de la Serie A

El juego entre Parma y Pisa se disputará el próximo sábado 25 de abril por la fecha 34 de la Serie A, a partir de las 08:00 horas en el estadio Ennio Tardini.
Así llegan Parma y Pisa
En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.
Últimos resultados de Parma en partidos de la Serie A
Parma ganó por 1-0 el juego pasado ante Udinese. En los últimos 4 partidos disputados perdió 2 encuentros y empató 2. En ellos, le han encajado 8 goles y ha convertido 4.
Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A
Pisa cayó 1 a 2 ante Genoa. En los últimos encuentros, obtuvo 1 victoria y perdió en 3 oportunidades. Con 4 goles a favor, ha recibido 12 en contra.
En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 8 de diciembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Parma lo ganó por 0 a 1.
El local está en el décimo cuarto puesto y alcanzó 39 puntos (9 PG - 12 PE - 12 PP), mientras que el visitante ha logrado 18 unidades y está en el vigésimo lugar en el campeonato (2 PG - 12 PE - 19 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|78
|33
|25
|3
|5
|49
|2
|Milan
|66
|33
|19
|9
|5
|21
|3
|Napoli
|66
|33
|20
|6
|7
|15
|14
|Parma
|39
|33
|9
|12
|12
|-16
|20
|Pisa
|18
|33
|2
|12
|19
|-36
Próximos partidos de Parma en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 35: vs Inter: 3 de mayo - 13:45 horas
- Fecha 36: vs Roma: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 37: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 38: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Pisa en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 35: vs Lecce: 1 de mayo - 13:45 horas
- Fecha 36: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 37: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 38: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar
Horario Parma y Pisa, según país
- Argentina: 10:00 horas
- Colombia y Perú: 08:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 09:00 horas