Patriotas FC vs Real Cartagena: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 de la Primera B

Patriotas FC recibe el próximo lunes 13 de abril a Real Cartagena por la fecha 14 de la Primera B, a partir de las 18:05 horas en el estadio la Independencia.

Así llegan Patriotas FC y Real Cartagena

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Patriotas FC en partidos de la Primera B

Patriotas FC sacó un triunfo frente a Leones FC, con un marcador 1-0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 2 partidos empatados y 2 perdidos, con una cifra de 7 goles en contra y registró 6 a favor.

Últimos resultados de Real Cartagena en partidos de la Primera B

Real Cartagena llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-1 a Quindío. Ha ganado 1 de sus últimos partidos y empatado 3. En esos cotejos, contó un total de 8 goles y le han anotado 6 en su arco.

En los últimos 5 encuentros registrados en el historial, se evidencia al equipo local con 3 triunfos y 2 partidos igualados ante el visitante. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 20 de noviembre, en Cuadrangulares del torneo Colombia - Primera B II 2025, y Patriotas FC fue el ganador por 0 a 1.

El local está en el décimo primer puesto con 14 puntos (3 PG - 5 PE - 5 PP), mientras que el visitante llegó a 26 unidades y se coloca en el tercer lugar en el torneo (7 PG - 5 PE - 1 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Ferney Ossa Orozco.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter de Palmira 32 13 10 2 1 13 2 U. Magdalena 29 13 9 2 2 12 3 Real Cartagena 26 13 7 5 1 11 4 Quindío 25 13 7 4 2 8 11 Patriotas FC 14 13 3 5 5 -3

Próximo partido de Patriotas FC en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 15: vs Envigado: 18 de abril - 15:30 horas

Próximo partido de Real Cartagena en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 15: vs Barranquilla FC: 18 de abril - 15:30 horas

Horario Patriotas FC y Real Cartagena, según país