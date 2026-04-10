Patriotas FC vs Real Cartagena: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 de la Primera B

Patriotas FC recibe el próximo lunes 13 de abril a Real Cartagena por la fecha 14 de la Primera B, a partir de las 18:05 horas en el estadio la Independencia.
Así llegan Patriotas FC y Real Cartagena
Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.
Últimos resultados de Patriotas FC en partidos de la Primera B
Patriotas FC sacó un triunfo frente a Leones FC, con un marcador 1-0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 2 partidos empatados y 2 perdidos, con una cifra de 7 goles en contra y registró 6 a favor.
Últimos resultados de Real Cartagena en partidos de la Primera B
Real Cartagena llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-1 a Quindío. Ha ganado 1 de sus últimos partidos y empatado 3. En esos cotejos, contó un total de 8 goles y le han anotado 6 en su arco.
En los últimos 5 encuentros registrados en el historial, se evidencia al equipo local con 3 triunfos y 2 partidos igualados ante el visitante. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 20 de noviembre, en Cuadrangulares del torneo Colombia - Primera B II 2025, y Patriotas FC fue el ganador por 0 a 1.
El local está en el décimo primer puesto con 14 puntos (3 PG - 5 PE - 5 PP), mientras que el visitante llegó a 26 unidades y se coloca en el tercer lugar en el torneo (7 PG - 5 PE - 1 PP).
El árbitro encargado de dirigir el partido será Ferney Ossa Orozco.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter de Palmira
|32
|13
|10
|2
|1
|13
|2
|U. Magdalena
|29
|13
|9
|2
|2
|12
|3
|Real Cartagena
|26
|13
|7
|5
|1
|11
|4
|Quindío
|25
|13
|7
|4
|2
|8
|11
|Patriotas FC
|14
|13
|3
|5
|5
|-3
Próximo partido de Patriotas FC en Colombia - Primera B I 2026
- Fecha 15: vs Envigado: 18 de abril - 15:30 horas
Próximo partido de Real Cartagena en Colombia - Primera B I 2026
- Fecha 15: vs Barranquilla FC: 18 de abril - 15:30 horas
Horario Patriotas FC y Real Cartagena, según país
- Argentina: 20:05 horas
- Colombia y Perú: 18:05 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:05 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 19:05 horas