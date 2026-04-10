Fútbol - Colombia - Segunda División

Patriotas FC vs Real Cartagena: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 de la Primera B

Todo lo que tienes que saber en la previa de Patriotas FC vs Real Cartagena. El duelo, a disputarse en el estadio la Independencia el lunes 13 de abril, comenzará a las 18:05 horas y será dirigido por Ferney Ossa Orozco.

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10 de abril de 2026, 1:26 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Patriotas FC recibe el próximo lunes 13 de abril a Real Cartagena por la fecha 14 de la Primera B, a partir de las 18:05 horas en el estadio la Independencia.

Así llegan Patriotas FC y Real Cartagena

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Patriotas FC en partidos de la Primera B

Patriotas FC sacó un triunfo frente a Leones FC, con un marcador 1-0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 2 partidos empatados y 2 perdidos, con una cifra de 7 goles en contra y registró 6 a favor.

Últimos resultados de Real Cartagena en partidos de la Primera B

Real Cartagena llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-1 a Quindío. Ha ganado 1 de sus últimos partidos y empatado 3. En esos cotejos, contó un total de 8 goles y le han anotado 6 en su arco.

En los últimos 5 encuentros registrados en el historial, se evidencia al equipo local con 3 triunfos y 2 partidos igualados ante el visitante. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 20 de noviembre, en Cuadrangulares del torneo Colombia - Primera B II 2025, y Patriotas FC fue el ganador por 0 a 1.

El local está en el décimo primer puesto con 14 puntos (3 PG - 5 PE - 5 PP), mientras que el visitante llegó a 26 unidades y se coloca en el tercer lugar en el torneo (7 PG - 5 PE - 1 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Ferney Ossa Orozco.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter de Palmira3213102113
2U. Magdalena291392212
3Real Cartagena261375111
4Quindío25137428
11Patriotas FC1413355-3

Próximo partido de Patriotas FC en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 15: vs Envigado: 18 de abril - 15:30 horas

Próximo partido de Real Cartagena en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 15: vs Barranquilla FC: 18 de abril - 15:30 horas

Horario Patriotas FC y Real Cartagena, según país

  • Argentina: 20:05 horas
  • Colombia y Perú: 18:05 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:05 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 19:05 horas