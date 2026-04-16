Pisa vs Genoa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 33 de la Serie A

El duelo entre Pisa y Genoa correspondiente a la fecha 33 se disputará en el estadio Arena Garibaldi - Romeo Anconetani desde las 11:00 horas, el domingo 19 de abril.
Así llegan Pisa y Genoa
Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.
Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A
Pisa buscará la victoria luego de caer 0 a 3 frente a Roma. Suma 3 partidos sin ganar y en 1 ha triunfado. En esas jornadas, le hicieron 14 goles y ha marcado 3 a sus rivales.
Últimos resultados de Genoa en partidos de la Serie A
Genoa venció en casa a Sassuolo por 2 a 1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 2 y perdido 2. Además, logró gritar 6 goles y ha recibido 6 en su arco.
El último juego entre ambos en este torneo fue el 3 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y terminó con un marcador 1-1.
El dueño de casa se encuentra en el vigésimo puesto y tiene 18 puntos (2 PG - 12 PE - 18 PP), mientras que la visita sumó 36 unidades y está en el décimo tercer lugar en el torneo (9 PG - 9 PE - 14 PP).
El juez seleccionado para supervisar el partido es Valerio Crezzini.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|75
|32
|24
|3
|5
|46
|2
|Napoli
|66
|32
|20
|6
|6
|17
|3
|Milan
|63
|32
|18
|9
|5
|20
|13
|Genoa
|36
|32
|9
|9
|14
|-7
|20
|Pisa
|18
|32
|2
|12
|18
|-35
Próximos partidos de Pisa en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 34: vs Parma: 25 de abril - 08:00 horas
- Fecha 35: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 36: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 37: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 38: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Genoa en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 34: vs Como 1907: 26 de abril - 08:00 horas
- Fecha 35: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 36: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 37: vs Milan: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 38: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar
Horario Pisa y Genoa, según país
- Argentina: 13:00 horas
- Colombia y Perú: 11:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 12:00 horas