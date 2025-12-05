Suscribirse

Fútbol - Italia - Serie A

Pisa vs Parma: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 de la Serie A

Parma se mide ante Pisa en el estadio Arena Garibaldi - Romeo Anconetani el lunes 8 de diciembre a las 09:00 horas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

5 de diciembre de 2025, 12:42 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

A partir de las 09:00 horas el próximo lunes 8 de diciembre, Parma visita a Pisa en el estadio Arena Garibaldi - Romeo Anconetani, por el duelo correspondiente a la fecha 14 de la Serie A.

Así llegan Pisa y Parma

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A

Pisa recibió un duro golpe y cayó 0 a 2 ante su rival Inter. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido ganado y 3 empatados. Ha recibido 6 goles y registró 5 a favor.

Últimos resultados de Parma en partidos de la Serie A

Parma cayó derrotado 0 a 2 ante Udinese. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 2 veces, igualó en 1 y ganó 1. Ha marcado 6 goles y recibió 10.

El local se ubica en el décimo octavo puesto con 10 puntos (1 PG - 7 PE - 5 PP), mientras que el visitante tiene 11 unidades y se coloca en décimo séptimo lugar de la tabla (2 PG - 5 PE - 6 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Milan281384110
2Napoli28139139
3Inter271390415
17Parma1113256-8
18Pisa1013175-8

Próximos partidos de Pisa en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 15: vs Lecce: 12 de diciembre - 14:45 horas
  • Fecha 16: vs Cagliari: 21 de diciembre - 06:30 horas
  • Fecha 17: vs Juventus: 27 de diciembre - 14:45 horas
  • Fecha 18: vs Genoa: 3 de enero - 09:00 horas
  • Fecha 19: vs Como 1907: 6 de enero - 09:00 horas

Próximos partidos de Parma en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 15: vs Lazio: 13 de diciembre - 12:00 horas
  • Fecha 17: vs Fiorentina: 27 de diciembre - 06:30 horas
  • Fecha 18: vs Sassuolo: 3 de enero - 09:00 horas
  • Fecha 19: vs Inter: 7 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 20: vs Lecce: 11 de enero - 06:30 horas

Horario Pisa y Parma, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. María José Pizarro celebró entrada de Progresistas al Pacto Histórico y pide el ingreso de la Colombia Humana

2. Las propuestas que le hacen a Verónica Alcocer para que aspire a las elecciones de 2026

3. Juan Carlos Pinzón confirma su entrada a la consulta interpartidista de marzo de 2026

4. Horóscopo para los 12 signos del zodiaco este viernes 5 de diciembre, según Nana Calistar

5. Los temerosos mensajes que llegaron a grupo de WhatsApp del colegio de Valeria Afanador: “Merecen pagar en vida”

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.