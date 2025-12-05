Fútbol - Italia - Serie A
Pisa vs Parma: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 de la Serie A
Parma se mide ante Pisa en el estadio Arena Garibaldi - Romeo Anconetani el lunes 8 de diciembre a las 09:00 horas.
A partir de las 09:00 horas el próximo lunes 8 de diciembre, Parma visita a Pisa en el estadio Arena Garibaldi - Romeo Anconetani, por el duelo correspondiente a la fecha 14 de la Serie A.
Así llegan Pisa y Parma
Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.
Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A
Pisa recibió un duro golpe y cayó 0 a 2 ante su rival Inter. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido ganado y 3 empatados. Ha recibido 6 goles y registró 5 a favor.
Últimos resultados de Parma en partidos de la Serie A
Parma cayó derrotado 0 a 2 ante Udinese. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 2 veces, igualó en 1 y ganó 1. Ha marcado 6 goles y recibió 10.
El local se ubica en el décimo octavo puesto con 10 puntos (1 PG - 7 PE - 5 PP), mientras que el visitante tiene 11 unidades y se coloca en décimo séptimo lugar de la tabla (2 PG - 5 PE - 6 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Milan
|28
|13
|8
|4
|1
|10
|2
|Napoli
|28
|13
|9
|1
|3
|9
|3
|Inter
|27
|13
|9
|0
|4
|15
|17
|Parma
|11
|13
|2
|5
|6
|-8
|18
|Pisa
|10
|13
|1
|7
|5
|-8
Próximos partidos de Pisa en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 15: vs Lecce: 12 de diciembre - 14:45 horas
- Fecha 16: vs Cagliari: 21 de diciembre - 06:30 horas
- Fecha 17: vs Juventus: 27 de diciembre - 14:45 horas
- Fecha 18: vs Genoa: 3 de enero - 09:00 horas
- Fecha 19: vs Como 1907: 6 de enero - 09:00 horas
Próximos partidos de Parma en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 15: vs Lazio: 13 de diciembre - 12:00 horas
- Fecha 17: vs Fiorentina: 27 de diciembre - 06:30 horas
- Fecha 18: vs Sassuolo: 3 de enero - 09:00 horas
- Fecha 19: vs Inter: 7 de enero - 14:45 horas
- Fecha 20: vs Lecce: 11 de enero - 06:30 horas
Horario Pisa y Parma, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
- Colombia y Perú: 09:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
- Venezuela: 10:00 horas