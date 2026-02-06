Quindío vs Independiente Yumbo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Primera B

El próximo lunes 9 de febrero, a partir de las 20:15 horas, Independiente Yumbo visita a Quindío en el estadio Armenia, por el duelo correspondiente a la fecha 4 de la Primera B.

Así llegan Quindío y Independiente Yumbo

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Quindío en partidos de la Primera B

Quindío ganó su último duelo ante Inter de Palmira por 2 a 1. El equipo local llega en gran forma por llevar 2 partidos previos sin caer, en los que sumó 6 goles a favor y ha sufrido 1 en contra.

Últimos resultados de Independiente Yumbo en partidos de la Primera B

El anterior partido jugado por Independiente Yumbo acabó en empate por 1-1 ante Real Cartagena. Su campaña reciente registra resultados diversos: 1 derrota y 1 empate. Convirtió 2 goles a sus rivales y le han encajado 4 tantos.

El anfitrión está puntero con 9 puntos (3 PG), mientras que la visita acumula 2 unidades y se ubica en décimo segundo lugar en el campeonato (2 PE - 1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Quindío 9 3 3 0 0 5 2 Real Cartagena 7 3 2 1 0 2 3 Envigado 6 2 2 0 0 4 4 Barranquilla FC 6 3 2 0 1 3 12 Independiente Yumbo 2 3 0 2 1 -2

Próximos partidos de Quindío en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 5: vs Barranquilla FC: 16 de febrero - 20:30 horas

Fecha 6: vs Envigado: 24 de febrero - 15:30 horas

Fecha 7: vs U. Magdalena: 28 de febrero - 14:00 horas

Fecha 8: vs Real Santander: 5 de marzo - 15:00 horas

Fecha 9: vs Patriotas FC: 11 de marzo - 20:00 horas

Próximos partidos de Independiente Yumbo en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 5: vs Tigres: 15 de febrero - 15:00 horas

Fecha 6: vs Real Santander: 23 de febrero - 18:10 horas

Fecha 7: vs Leones FC: 27 de febrero - 16:00 horas

Fecha 8: vs Bogotá FC: 4 de marzo - 18:00 horas

Fecha 9: vs Barranquilla FC: 11 de marzo - 18:00 horas

