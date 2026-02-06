Fútbol - Colombia - Segunda División

Quindío vs Independiente Yumbo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Primera B

En la previa de Quindío vs Independiente Yumbo, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este lunes 9 de febrero desde las 20:15 horas en el estadio Armenia.

6 de febrero de 2026, 3:31 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El próximo lunes 9 de febrero, a partir de las 20:15 horas, Independiente Yumbo visita a Quindío en el estadio Armenia, por el duelo correspondiente a la fecha 4 de la Primera B.

Así llegan Quindío y Independiente Yumbo

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Quindío en partidos de la Primera B

Quindío ganó su último duelo ante Inter de Palmira por 2 a 1. El equipo local llega en gran forma por llevar 2 partidos previos sin caer, en los que sumó 6 goles a favor y ha sufrido 1 en contra.

Últimos resultados de Independiente Yumbo en partidos de la Primera B

El anterior partido jugado por Independiente Yumbo acabó en empate por 1-1 ante Real Cartagena. Su campaña reciente registra resultados diversos: 1 derrota y 1 empate. Convirtió 2 goles a sus rivales y le han encajado 4 tantos.

El anfitrión está puntero con 9 puntos (3 PG), mientras que la visita acumula 2 unidades y se ubica en décimo segundo lugar en el campeonato (2 PE - 1 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Quindío933005
2Real Cartagena732102
3Envigado622004
4Barranquilla FC632013
12Independiente Yumbo23021-2

Próximos partidos de Quindío en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 5: vs Barranquilla FC: 16 de febrero - 20:30 horas
  • Fecha 6: vs Envigado: 24 de febrero - 15:30 horas
  • Fecha 7: vs U. Magdalena: 28 de febrero - 14:00 horas
  • Fecha 8: vs Real Santander: 5 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 9: vs Patriotas FC: 11 de marzo - 20:00 horas

Próximos partidos de Independiente Yumbo en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 5: vs Tigres: 15 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 6: vs Real Santander: 23 de febrero - 18:10 horas
  • Fecha 7: vs Leones FC: 27 de febrero - 16:00 horas
  • Fecha 8: vs Bogotá FC: 4 de marzo - 18:00 horas
  • Fecha 9: vs Barranquilla FC: 11 de marzo - 18:00 horas

Horario Quindío e Independiente Yumbo, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 22:15 horas
  • Colombia y Perú: 20:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:15 horas
  • Venezuela: 21:15 horas

