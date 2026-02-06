Quindío vs Independiente Yumbo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Primera B

El próximo lunes 9 de febrero, a partir de las 20:15 horas, Independiente Yumbo visita a Quindío en el estadio Armenia, por el duelo correspondiente a la fecha 4 de la Primera B.
Así llegan Quindío y Independiente Yumbo
El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.
Últimos resultados de Quindío en partidos de la Primera B
Quindío ganó su último duelo ante Inter de Palmira por 2 a 1. El equipo local llega en gran forma por llevar 2 partidos previos sin caer, en los que sumó 6 goles a favor y ha sufrido 1 en contra.
Últimos resultados de Independiente Yumbo en partidos de la Primera B
El anterior partido jugado por Independiente Yumbo acabó en empate por 1-1 ante Real Cartagena. Su campaña reciente registra resultados diversos: 1 derrota y 1 empate. Convirtió 2 goles a sus rivales y le han encajado 4 tantos.
El anfitrión está puntero con 9 puntos (3 PG), mientras que la visita acumula 2 unidades y se ubica en décimo segundo lugar en el campeonato (2 PE - 1 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Quindío
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|2
|Real Cartagena
|7
|3
|2
|1
|0
|2
|3
|Envigado
|6
|2
|2
|0
|0
|4
|4
|Barranquilla FC
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|12
|Independiente Yumbo
|2
|3
|0
|2
|1
|-2
Próximos partidos de Quindío en Colombia - Primera B I 2026
- Fecha 5: vs Barranquilla FC: 16 de febrero - 20:30 horas
- Fecha 6: vs Envigado: 24 de febrero - 15:30 horas
- Fecha 7: vs U. Magdalena: 28 de febrero - 14:00 horas
- Fecha 8: vs Real Santander: 5 de marzo - 15:00 horas
- Fecha 9: vs Patriotas FC: 11 de marzo - 20:00 horas
Próximos partidos de Independiente Yumbo en Colombia - Primera B I 2026
- Fecha 5: vs Tigres: 15 de febrero - 15:00 horas
- Fecha 6: vs Real Santander: 23 de febrero - 18:10 horas
- Fecha 7: vs Leones FC: 27 de febrero - 16:00 horas
- Fecha 8: vs Bogotá FC: 4 de marzo - 18:00 horas
- Fecha 9: vs Barranquilla FC: 11 de marzo - 18:00 horas
Horario Quindío e Independiente Yumbo, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 22:15 horas
- Colombia y Perú: 20:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:15 horas
- Venezuela: 21:15 horas