Quindío y Envigado se encuentran en la fecha 1 del grupo A

Quindío recibe el próximo viernes 24 de abril a Envigado por la fecha 1 del grupo A de la Primera B, a partir de las 20:25 horas en Armenia.

Así llegan Quindío y Envigado

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Quindío en partidos de la Primera B

Quindío sacó un triunfo frente a Tigres, con un marcador 1-0.

Últimos resultados de Envigado en partidos de la Primera B

Envigado llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-0 a Patriotas FC.

El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 24 de febrero, en el torneo Colombia - Primera B I 2026, y Quindío fue el ganador por 1 a 2.

Próximos partidos de Quindío en Colombia - Primera B I 2026

Grupo A - Fecha 2: vs Inter de Palmira: 29 de abril - 19:00 horas

Grupo A - Fecha 3: vs Tigres: 4 de mayo - 19:00 horas

Grupo A - Fecha 4: vs Tigres: Fecha y horario a confirmar

Grupo A - Fecha 5: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar

Grupo A - Fecha 6: vs Envigado: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Envigado en Colombia - Primera B I 2026

Grupo A - Fecha 2: vs Tigres: 29 de abril - 15:30 horas

Grupo A - Fecha 3: vs Inter de Palmira: 4 de mayo - 14:00 horas

Grupo A - Fecha 4: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar

Grupo A - Fecha 5: vs Tigres: Fecha y horario a confirmar

Grupo A - Fecha 6: vs Quindío: Fecha y horario a confirmar

Horario Quindío y Envigado, según país