Quindío y Envigado se encuentran en la fecha 1 del grupo A

Quindío recibe el próximo viernes 24 de abril a Envigado por la fecha 1 del grupo A de la Primera B, a partir de las 20:25 horas en Armenia.
Así llegan Quindío y Envigado
Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.
Últimos resultados de Quindío en partidos de la Primera B
Quindío sacó un triunfo frente a Tigres, con un marcador 1-0.
Últimos resultados de Envigado en partidos de la Primera B
Envigado llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-0 a Patriotas FC.
El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 24 de febrero, en el torneo Colombia - Primera B I 2026, y Quindío fue el ganador por 1 a 2.
Próximos partidos de Quindío en Colombia - Primera B I 2026
- Grupo A - Fecha 2: vs Inter de Palmira: 29 de abril - 19:00 horas
- Grupo A - Fecha 3: vs Tigres: 4 de mayo - 19:00 horas
- Grupo A - Fecha 4: vs Tigres: Fecha y horario a confirmar
- Grupo A - Fecha 5: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar
- Grupo A - Fecha 6: vs Envigado: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Envigado en Colombia - Primera B I 2026
- Grupo A - Fecha 2: vs Tigres: 29 de abril - 15:30 horas
- Grupo A - Fecha 3: vs Inter de Palmira: 4 de mayo - 14:00 horas
- Grupo A - Fecha 4: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar
- Grupo A - Fecha 5: vs Tigres: Fecha y horario a confirmar
- Grupo A - Fecha 6: vs Quindío: Fecha y horario a confirmar
Horario Quindío y Envigado, según país
- Argentina: 22:25 horas
- Colombia y Perú: 20:25 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:25 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 21:25 horas