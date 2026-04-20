Rayo Vallecano vs Espanyol: previa, horario y cómo llegan para la fecha 33 de la Liga

Por la fecha 33 de la Liga, Espanyol y Rayo Vallecano se enfrentan el jueves 23 de abril desde las 13:00 horas, en el Estadio de Vallecas.
Así llegan Rayo Vallecano y Espanyol
Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.
Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga
Rayo Vallecano no pudo ante Mallorca en el Mallorca Son Moix. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego, 2 fueron empate y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 6 goles y logró anotar 3 a sus rivales.
Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga
Espanyol llega a este partido con una derrota por 1 a 4 ante Barcelona. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 2 derrotas y 2 empates, en los que convirtió 4 goles y le han encajado 9.
En el historial de resultados se mostró 1 victoria obtenida por el local y 4 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 7 de diciembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Espanyol sacó un triunfo, con un marcador 1 a 0.
El anfitrión está en el décimo tercer puesto con 35 puntos (8 PG - 11 PE - 12 PP), mientras que la visita acumula 38 unidades y se ubica en décimo lugar en el campeonato (10 PG - 8 PE - 13 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|79
|31
|26
|1
|4
|54
|2
|Real Madrid
|70
|31
|22
|4
|5
|36
|3
|Villarreal
|61
|31
|19
|4
|8
|20
|10
|Espanyol
|38
|31
|10
|8
|13
|-11
|13
|Rayo Vallecano
|35
|31
|8
|11
|12
|-9
Próximos partidos de Rayo Vallecano en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 32: vs Real Sociedad: 26 de abril - 07:00 horas
- Fecha 34: vs Getafe: 3 de mayo - 09:15 horas
- Fecha 35: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 36: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 37: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Espanyol en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 32: vs Levante: 27 de abril - 14:00 horas
- Fecha 34: vs Real Madrid: 3 de mayo - 14:00 horas
- Fecha 35: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 36: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 37: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
Horario Rayo Vallecano y Espanyol, según país
- Argentina: 15:00 horas
- Colombia y Perú: 13:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 14:00 horas