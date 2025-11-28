Rayo Vallecano y Valencia se miden por la fecha 14

El cotejo entre Rayo Vallecano y Valencia, por la fecha 14 de la Liga, se jugará el próximo lunes 1 de diciembre, a partir de las 15:00 horas, en el Estadio de Vallecas.

Así llegan Rayo Vallecano y Valencia

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga

Rayo Vallecano viene de un resultado igualado, 0-0, ante Real Oviedo. Posee un historial reciente de 2 victorias, 1 empate y 1 derrota en los últimos 4 partidos disputados, sumando 4 goles a favor y habiendo recibido 4.

Últimos resultados de Valencia en partidos de la Liga

Valencia llega con ventaja tras derrotar a Levante con un marcador 1 a 0. La visita ha sido vencida 2 veces y ha empatado en 2 ocasiones en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 2 goles y le han convertido 7.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 3 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 19 de abril, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y no se sacaron ventaja: igualaron 1 a 1.

El local está en el décimo tercer puesto y alcanzó 16 puntos (4 PG - 4 PE - 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 13 unidades y está en el décimo quinto lugar en el campeonato (3 PG - 4 PE - 6 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Real Madrid 32 13 10 2 1 16 2 Barcelona 31 13 10 1 2 21 3 Villarreal 29 13 9 2 2 15 13 Rayo Vallecano 16 13 4 4 5 -2 15 Valencia 13 13 3 4 6 -9

Próximos partidos de Rayo Vallecano en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 15: vs Espanyol: 7 de diciembre - 12:30 horas

Fecha 16: vs Betis: 15 de diciembre - 15:00 horas

Fecha 17: vs Elche: 21 de diciembre - 12:30 horas

Fecha 18: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Fecha 19: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Valencia en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 15: vs Sevilla: 7 de diciembre - 10:15 horas

Fecha 16: vs Atlético de Madrid: 13 de diciembre - 08:00 horas

Fecha 17: vs Mallorca: 19 de diciembre - 15:00 horas

Fecha 18: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 19: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Horario Rayo Vallecano y Valencia, según país