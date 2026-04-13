RB Bragantino vs Blooming: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo H de la Copa Sudamericana

La previa del choque de RB Bragantino ante Blooming, a disputarse en el estadio Cícero de Souza Marques el jueves 16 de abril desde las 19:30 horas. El árbitro será Carlos Benítez.

13 de abril de 2026, 8:21 a. m.
RB Bragantino recibirá a Blooming, en el marco de la fecha 2 del grupo H de la Copa Sudamericana, el próximo jueves 16 de abril a partir de las 19:30 horas, en el estadio Cícero de Souza Marques.

Así llegan RB Bragantino y Blooming

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de RB Bragantino en partidos de la Copa Sudamericana

RB Bragantino sufrió un duro golpe al caer 0 a 1 en la ultima jornada ante Carabobo.

Últimos resultados de Blooming en partidos de la Copa Sudamericana

Blooming obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a River Plate..

Aunque con objetivos distintos, para ambos es importante llevarse la mayor cantidad de puntos de este partido. Blooming se encuentra en posición de segunda línea y buscará perseguir el liderazgo del grupo. RB Bragantino tiene que recuperar terreno: es el colero y aún no consigue sumar de a tres.

Carlos Benítez será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Próximos partidos de RB Bragantino en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026

  • Grupo H - Fecha 3: vs River Plate: 30 de abril - 19:30 horas
  • Grupo H - Fecha 4: vs Blooming: 7 de mayo - 19:30 horas
  • Grupo H - Fecha 5: vs River Plate: 20 de mayo - 19:30 horas
  • Grupo H - Fecha 6: vs Carabobo: 27 de mayo - 19:30 horas

Próximos partidos de Blooming en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026

  • Grupo H - Fecha 3: vs Carabobo: 30 de abril - 17:00 horas
  • Grupo H - Fecha 4: vs RB Bragantino: 7 de mayo - 19:30 horas
  • Grupo H - Fecha 5: vs Carabobo: 21 de mayo - 19:30 horas
  • Grupo H - Fecha 6: vs River Plate: 27 de mayo - 19:30 horas

Horario RB Bragantino y Blooming, según país

  • Argentina: 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas