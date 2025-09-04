Real Cartagena vs Barranquilla FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Primera B

El duelo correspondiente a la fecha 9 de la Primera B se jugará el próximo domingo 7 de septiembre a las 17:00 horas.

Así llegan Real Cartagena y Barranquilla FC

Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a Inter de Palmira.

Últimos resultados de Real Cartagena en partidos de la Primera B

Real Cartagena derrotó por 1 a 0 a Huila en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 2 partidos, resultó perdedor en 1 oportunidad e igualó en 1 encuentro. Le han encajado 4 goles y ha convertido 11.

Últimos resultados de Barranquilla FC en partidos de la Primera B

Barranquilla FC viene de caer en su estadio ante Inter de Palmira por 1 a 4. En sus últimos encuentros cosechó 2 derrotas y 2 empates, en los que pudo anotar 5 goles en el arco rival y le han encajado 11 tantos.

En los últimos 5 encuentros que se vieron las caras en el torneo, el local ganó en 4 oportunidades y terminó igualado 1 partido. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 6 de mayo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y Real Cartagena resultó vencedor por 3 a 0.

El local está en el segundo puesto con 15 puntos (4 PG - 3 PE - 1 PP), mientras que el visitante llegó a 5 unidades y se coloca en el décimo quinto lugar en el torneo (1 PG - 2 PE - 5 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Jaguares 21 8 7 0 1 9 2 Real Cartagena 15 8 4 3 1 10 3 Real Cundinamarca 14 8 4 2 2 5 4 Huila 14 8 4 2 2 0 15 Barranquilla FC 5 8 1 2 5 -7

Próximos partidos de Real Cartagena en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 10: vs Patriotas FC: 15 de septiembre - 20:10 horas

Fecha 11: vs Orsomarso: 21 de septiembre - 17:00 horas

Fecha 12: vs Jaguares: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Atlético FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Barranquilla FC: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Barranquilla FC en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 10: vs Cúcuta: 15 de septiembre - 18:05 horas

Fecha 11: vs Bogotá FC: 21 de septiembre - 14:00 horas

Fecha 12: vs Real Cundinamarca: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Huila: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Cartagena y Barranquilla FC, según país