Fútbol - Colombia - Segunda División
Real Cartagena vs Barranquilla FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Primera B
Te contamos la previa del duelo Real Cartagena vs Barranquilla FC, que se enfrentarán en el estadio Jaime Morón León el próximo domingo 7 de septiembre a las 17:00 horas.
El duelo correspondiente a la fecha 9 de la Primera B se jugará el próximo domingo 7 de septiembre a las 17:00 horas.
Así llegan Real Cartagena y Barranquilla FC
Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a Inter de Palmira.
Últimos resultados de Real Cartagena en partidos de la Primera B
Real Cartagena derrotó por 1 a 0 a Huila en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 2 partidos, resultó perdedor en 1 oportunidad e igualó en 1 encuentro. Le han encajado 4 goles y ha convertido 11.
Últimos resultados de Barranquilla FC en partidos de la Primera B
Barranquilla FC viene de caer en su estadio ante Inter de Palmira por 1 a 4. En sus últimos encuentros cosechó 2 derrotas y 2 empates, en los que pudo anotar 5 goles en el arco rival y le han encajado 11 tantos.
En los últimos 5 encuentros que se vieron las caras en el torneo, el local ganó en 4 oportunidades y terminó igualado 1 partido. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 6 de mayo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y Real Cartagena resultó vencedor por 3 a 0.
El local está en el segundo puesto con 15 puntos (4 PG - 3 PE - 1 PP), mientras que el visitante llegó a 5 unidades y se coloca en el décimo quinto lugar en el torneo (1 PG - 2 PE - 5 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Jaguares
|21
|8
|7
|0
|1
|9
|2
|Real Cartagena
|15
|8
|4
|3
|1
|10
|3
|Real Cundinamarca
|14
|8
|4
|2
|2
|5
|4
|Huila
|14
|8
|4
|2
|2
|0
|15
|Barranquilla FC
|5
|8
|1
|2
|5
|-7
Próximos partidos de Real Cartagena en Colombia - Primera B II 2025
- Fecha 10: vs Patriotas FC: 15 de septiembre - 20:10 horas
- Fecha 11: vs Orsomarso: 21 de septiembre - 17:00 horas
- Fecha 12: vs Jaguares: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Atlético FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Barranquilla FC: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Barranquilla FC en Colombia - Primera B II 2025
- Fecha 10: vs Cúcuta: 15 de septiembre - 18:05 horas
- Fecha 11: vs Bogotá FC: 21 de septiembre - 14:00 horas
- Fecha 12: vs Real Cundinamarca: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Huila: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar
Horario Real Cartagena y Barranquilla FC, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
- Colombia y Perú: 17:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
- Venezuela: 18:00 horas