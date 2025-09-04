Suscribirse

Fútbol - Colombia - Segunda División

Real Cartagena vs Barranquilla FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Primera B

Te contamos la previa del duelo Real Cartagena vs Barranquilla FC, que se enfrentarán en el estadio Jaime Morón León el próximo domingo 7 de septiembre a las 17:00 horas.

DataFactory .

4 de septiembre de 2025, 3:24 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 9 de la Primera B se jugará el próximo domingo 7 de septiembre a las 17:00 horas.

Así llegan Real Cartagena y Barranquilla FC

Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a Inter de Palmira.

Últimos resultados de Real Cartagena en partidos de la Primera B

Real Cartagena derrotó por 1 a 0 a Huila en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 2 partidos, resultó perdedor en 1 oportunidad e igualó en 1 encuentro. Le han encajado 4 goles y ha convertido 11.

Últimos resultados de Barranquilla FC en partidos de la Primera B

Barranquilla FC viene de caer en su estadio ante Inter de Palmira por 1 a 4. En sus últimos encuentros cosechó 2 derrotas y 2 empates, en los que pudo anotar 5 goles en el arco rival y le han encajado 11 tantos.

En los últimos 5 encuentros que se vieron las caras en el torneo, el local ganó en 4 oportunidades y terminó igualado 1 partido. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 6 de mayo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y Real Cartagena resultó vencedor por 3 a 0.

El local está en el segundo puesto con 15 puntos (4 PG - 3 PE - 1 PP), mientras que el visitante llegó a 5 unidades y se coloca en el décimo quinto lugar en el torneo (1 PG - 2 PE - 5 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Jaguares2187019
2Real Cartagena15843110
3Real Cundinamarca1484225
4Huila1484220
15Barranquilla FC58125-7

Próximos partidos de Real Cartagena en Colombia - Primera B II 2025

  • Fecha 10: vs Patriotas FC: 15 de septiembre - 20:10 horas
  • Fecha 11: vs Orsomarso: 21 de septiembre - 17:00 horas
  • Fecha 12: vs Jaguares: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Atlético FC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Barranquilla FC: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Barranquilla FC en Colombia - Primera B II 2025

  • Fecha 10: vs Cúcuta: 15 de septiembre - 18:05 horas
  • Fecha 11: vs Bogotá FC: 21 de septiembre - 14:00 horas
  • Fecha 12: vs Real Cundinamarca: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Huila: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Cartagena y Barranquilla FC, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela: 18:00 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Nicolás Maduro amenazó a Trump: “Somos guerreros fieros”. Cazas, drones, tanques y un viejo submarino, el arsenal del dictador

2. Vicky Dávila revela visita de Verónica Alcocer a la cárcel La Picota y el listado de peligrosos criminales con los que se reunió

3. Fuertes combates en Arauca: tres guerrilleros del ELN fueron dados de baja por el Ejército

4. Estos estadounidenses recibirán apoyo económico en las próximas semanas; ¿está usted entre ellos?

5. Néstor Lorenzo gana 2,4 millones de dólares, mientras este es el sueldo de Óscar Villegas en Bolivia

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.