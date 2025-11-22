Real Cundinamarca visita a Patriotas FC por la fecha 6 del grupo B

A partir de las 15:30 horas, Patriotas FC y Real Cundinamarca protagonizarán mañana su choque por la fecha 6 del grupo B de la Primera B, en el estadio De La Independencia.

Así llegan Patriotas FC y Real Cundinamarca

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Patriotas FC en partidos de la Primera B

Patriotas FC viene de vencer a Real Cartagena con un marcador de 1-0. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 4 goles en contra y pudo convertir 4.

Últimos resultados de Real Cundinamarca en partidos de la Primera B

Real Cundinamarca viene de derrotar a Boca Juniors con un marcador 1 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 2 oportunidades, resultó perdedor en 1 ocasión e igualó en 1 encuentro. Anotó 4 goles y le han convertido 2 en su arco.

En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 3 veces ganó el local y 2 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 1 de noviembre, en Cuadrangulares del torneo Colombia - Primera B II 2025, y el marcador favoreció a Real Cundinamarca con un marcador de 1-0.

Horario Patriotas FC y Real Cundinamarca, según país