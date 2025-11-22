Fútbol - Colombia - Segunda División
Real Cundinamarca visita a Patriotas FC por la fecha 6 del grupo B
La previa del choque de Patriotas FC ante Real Cundinamarca, a disputarse en el estadio De La Independencia mañana desde las 15:30 horas.
A partir de las 15:30 horas, Patriotas FC y Real Cundinamarca protagonizarán mañana su choque por la fecha 6 del grupo B de la Primera B, en el estadio De La Independencia.
Así llegan Patriotas FC y Real Cundinamarca
Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.
Últimos resultados de Patriotas FC en partidos de la Primera B
Patriotas FC viene de vencer a Real Cartagena con un marcador de 1-0. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 4 goles en contra y pudo convertir 4.
Últimos resultados de Real Cundinamarca en partidos de la Primera B
Real Cundinamarca viene de derrotar a Boca Juniors con un marcador 1 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 2 oportunidades, resultó perdedor en 1 ocasión e igualó en 1 encuentro. Anotó 4 goles y le han convertido 2 en su arco.
En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 3 veces ganó el local y 2 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 1 de noviembre, en Cuadrangulares del torneo Colombia - Primera B II 2025, y el marcador favoreció a Real Cundinamarca con un marcador de 1-0.
Horario Patriotas FC y Real Cundinamarca, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:30 horas
- Colombia y Perú: 15:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas
- Venezuela: 16:30 horas