Fútbol - Colombia - Segunda División

Real Cundinamarca vs Orsomarso: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Primera B

Todos los detalles de la previa del partido entre Real Cundinamarca y Orsomarso, que se jugará el domingo 22 de febrero desde las 15:00 horas en el Estadio Olaya Herrera.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

19 de febrero de 2026, 12:26 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Orsomarso y Real Cundinamarca se enfrentarán en el Estadio Olaya Herrera el próximo domingo 22 de febrero desde las 15:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 6 de la Primera B.

Así llegan Real Cundinamarca y Orsomarso

Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de Real Cundinamarca en partidos de la Primera B

Real Cundinamarca viene de caer por 1 a 2 frente a Real Santander. Ha ganado 1, empatado 1 y perdido 2 partidos de las 4 últimas jornadas, con 6 goles en contra y con 4 en el arco contrario.

Últimos resultados de Orsomarso en partidos de la Primera B

Orsomarso igualó 2-2 ante Boca Juniors en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victorias, empate y derrota: 2, 1 y 1 respectivamente. En ellos, tuvo 5 goles a favor y le han convertido 4 en contra.

Fútbol

Bogotá FC vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Primera B

Fútbol

Villarreal vs Valencia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Liga

Fútbol

Celta vs Mallorca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Liga

Fútbol

Barcelona vs Levante: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Liga

Fútbol

Getafe vs Sevilla: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Liga

Fútbol

Milan vs Parma: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Serie A

Fútbol

Atalanta vs Napoli: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Serie A

Un repaso por el historial de los últimos 5 enfrentamientos muestra una ventaja favorable para los locales, ya que ganó 2 veces, mientras que los visitantes empataron los juegos restantes. El último mano a mano en este certamen fue el 7 de octubre, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y sellaron un empate en 1.

El dueño de casa se encuentra en el décimo segundo puesto y tiene 4 puntos (1 PG - 1 PE - 3 PP), mientras que la visita sumó 8 unidades y está en el cuarto lugar en el torneo (2 PG - 2 PE - 1 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Cartagena1354106
2Quindío1354106
3Inter de Palmira1254014
4Orsomarso852211
12Real Cundinamarca45113-2

Próximos partidos de Real Cundinamarca en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 7: vs Patriotas FC: 28 de febrero - 16:00 horas
  • Fecha 8: vs Inter de Palmira: 5 de marzo - 18:00 horas
  • Fecha 9: vs U. Magdalena: 11 de marzo - 18:00 horas
  • Fecha 10: vs Quindío: 16 de marzo - 20:20 horas
  • Fecha 11: vs Barranquilla FC: 21 de marzo - 16:00 horas

Próximos partidos de Orsomarso en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 7: vs Envigado: 1 de marzo - 17:00 horas
  • Fecha 8: vs Real Cartagena: 5 de marzo - 20:05 horas
  • Fecha 9: vs Atlético FC: 11 de marzo - 17:45 horas
  • Fecha 10: vs Real Santander: 15 de marzo - 17:00 horas
  • Fecha 11: vs Independiente Yumbo: 21 de marzo - 17:00 horas

Horario Real Cundinamarca y Orsomarso, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

Más de Fútbol

Bogotá FC vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Primera B

Villarreal vs Valencia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Liga

Celta vs Mallorca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Liga

Barcelona vs Levante: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Liga

Getafe vs Sevilla: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Liga

Milan vs Parma: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Serie A

Atalanta vs Napoli: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Serie A

Genoa vs Torino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Serie A

Roma vs Cremonese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Serie A

Noticias Destacadas