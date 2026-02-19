Real Cundinamarca vs Orsomarso: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Primera B

Orsomarso y Real Cundinamarca se enfrentarán en el Estadio Olaya Herrera el próximo domingo 22 de febrero desde las 15:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 6 de la Primera B.

Así llegan Real Cundinamarca y Orsomarso

Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de Real Cundinamarca en partidos de la Primera B

Real Cundinamarca viene de caer por 1 a 2 frente a Real Santander. Ha ganado 1, empatado 1 y perdido 2 partidos de las 4 últimas jornadas, con 6 goles en contra y con 4 en el arco contrario.

Últimos resultados de Orsomarso en partidos de la Primera B

Orsomarso igualó 2-2 ante Boca Juniors en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victorias, empate y derrota: 2, 1 y 1 respectivamente. En ellos, tuvo 5 goles a favor y le han convertido 4 en contra.

Un repaso por el historial de los últimos 5 enfrentamientos muestra una ventaja favorable para los locales, ya que ganó 2 veces, mientras que los visitantes empataron los juegos restantes. El último mano a mano en este certamen fue el 7 de octubre, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y sellaron un empate en 1.

El dueño de casa se encuentra en el décimo segundo puesto y tiene 4 puntos (1 PG - 1 PE - 3 PP), mientras que la visita sumó 8 unidades y está en el cuarto lugar en el torneo (2 PG - 2 PE - 1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Real Cartagena 13 5 4 1 0 6 2 Quindío 13 5 4 1 0 6 3 Inter de Palmira 12 5 4 0 1 4 4 Orsomarso 8 5 2 2 1 1 12 Real Cundinamarca 4 5 1 1 3 -2

Próximos partidos de Real Cundinamarca en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 7: vs Patriotas FC: 28 de febrero - 16:00 horas

Fecha 8: vs Inter de Palmira: 5 de marzo - 18:00 horas

Fecha 9: vs U. Magdalena: 11 de marzo - 18:00 horas

Fecha 10: vs Quindío: 16 de marzo - 20:20 horas

Fecha 11: vs Barranquilla FC: 21 de marzo - 16:00 horas

Próximos partidos de Orsomarso en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 7: vs Envigado: 1 de marzo - 17:00 horas

Fecha 8: vs Real Cartagena: 5 de marzo - 20:05 horas

Fecha 9: vs Atlético FC: 11 de marzo - 17:45 horas

Fecha 10: vs Real Santander: 15 de marzo - 17:00 horas

Fecha 11: vs Independiente Yumbo: 21 de marzo - 17:00 horas

Horario Real Cundinamarca y Orsomarso, según país