Real Cundinamarca vs Real Cartagena: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del grupo B de la Primera B

El cotejo entre Real Cundinamarca y Real Cartagena, por la fecha 4 del grupo B de la Primera B, se jugará el próximo domingo 16 de noviembre, a partir de las 19:30 horas, en el estadio Metropolitano de Techo.

Así llegan Real Cundinamarca y Real Cartagena

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Real Cundinamarca en partidos de la Primera B

Real Cundinamarca viene de un resultado igualado, 0-0, ante Real Cartagena. Posee un historial reciente de 3 victorias y 1 derrota en los últimos 4 partidos disputados, sumando 4 goles a favor y habiendo recibido 2.

Últimos resultados de Real Cartagena en partidos de la Primera B

Real Cartagena viene de empatar 0-0 ante Real Cundinamarca. Sus últimos 4 encuentros también terminaron empatados. En esos partidos, le han convertido 4 goles y registró solo 4 a favor.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 2 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 12 de noviembre, en Cuadrangulares del torneo Colombia - Primera B II 2025, y no se sacaron ventaja: igualaron 0 a 0.

Próximos partidos de Real Cundinamarca en Colombia - Primera B II 2025

Grupo B - Fecha 5: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar

Grupo B - Fecha 6: vs Patriotas FC: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Real Cartagena en Colombia - Primera B II 2025

Grupo B - Fecha 5: vs Patriotas FC: Fecha y horario a confirmar

Grupo B - Fecha 6: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Cundinamarca y Real Cartagena, según país