Real Madrid va en busca de un triunfo ante Athletic Bilbao para trepar a la punta

Te contamos la previa del duelo Athletic Bilbao vs Real Madrid, que se enfrentarán en el estadio la Catedral el próximo miércoles 3 de diciembre a las 13:00 horas.

DataFactory .

30 de noviembre de 2025, 1:13 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 19 de la Liga se jugará el próximo miércoles 3 de diciembre a las 13:00 horas.

Así llegan Athletic Bilbao y Real Madrid

El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.

Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Liga

Athletic Bilbao derrotó por 2 a 0 a Levante en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 1 partido y resultó perdedor en 3 oportunidades. Le han encajado 8 goles y ha convertido 5.

Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga

Real Madrid sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por a con Girona. En los últimos partidos que disputó obtuvo 2 victorias y 2 empates. Ha convertido 8 goles y ha recibido 3 en contra.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 3. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 20 de abril, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Real Madrid resultó vencedor por 1 a 0.

El local está en el octavo puesto con 20 puntos (6 PG - 2 PE - 6 PP), mientras que el visitante llegó a 32 unidades y se coloca en el segundo lugar en el torneo (10 PG - 2 PE - 1 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona3414111223
2Real Madrid3213102116
3Atlético de Madrid311494116
4Villarreal291392215
8Athletic Bilbao2014626-3

Próximos partidos de Athletic Bilbao en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 15: vs Atlético de Madrid: 6 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 16: vs Celta: 14 de diciembre - 10:15 horas
  • Fecha 17: vs Espanyol: 22 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 18: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Real Madrid en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 19: vs Athletic Bilbao: 3 de diciembre - 13:00 horas
  • Fecha 15: vs Celta: 7 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 16: vs Alavés: 14 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 17: vs Sevilla: 20 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 18: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Horario Athletic Bilbao y Real Madrid, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 15:00 horas
  • Colombia y Perú: 13:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
  • Venezuela: 14:00 horas

