Fútbol - Colombia - Segunda División

Real Santander vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Primera B

Te contamos la previa del duelo Real Santander vs Boca Juniors, que se enfrentarán en el estadio Villa Concha el próximo martes 10 de marzo a las 15:00 horas.

7 de marzo de 2026, 10:50 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 9 de la Primera B se jugará el próximo martes 10 de marzo a las 15:00 horas.

Así llegan Real Santander y Boca Juniors

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Real Santander en partidos de la Primera B

Real Santander no quiere lamentar otra caída: 1 a 2 finalizó su partido frente a Quindío. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado, perdió 1 y 2 fueron empate. Pudo marcar 4 goles y ha recibido 5.

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos de la Primera B

Boca Juniors viene de caer en su estadio ante Envigado por 0 a 1. En sus últimos encuentros cosechó 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate, en los que pudo anotar 5 goles en el arco rival y le han encajado 7 tantos.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 2. En 2 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 29 de agosto, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y firmaron un empate en 2.

El local está en el décimo cuarto puesto con 5 puntos (1 PG - 2 PE - 4 PP), mientras que el visitante llegó a 5 unidades y se coloca en el décimo quinto lugar en el torneo (1 PG - 2 PE - 5 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter de Palmira1986119
2Quindío1986117
3Real Cartagena1785219
14Real Santander57124-4
15Boca Juniors58125-5

Próximos partidos de Real Santander en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 9: vs Boca Juniors: 10 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 10: vs Orsomarso: 15 de marzo - 17:00 horas
  • Fecha 11: vs Tigres: 21 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 12: vs U. Magdalena: 26 de marzo - 18:00 horas
  • Fecha 13: vs Envigado: 31 de marzo - 15:00 horas

Próximos partidos de Boca Juniors en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 10: vs Leones FC: 14 de marzo - 15:30 horas
  • Fecha 11: vs Patriotas FC: 21 de marzo - 14:00 horas
  • Fecha 12: vs Real Cartagena: 27 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 13: vs Atlético FC: 31 de marzo - 17:45 horas
  • Fecha 14: vs Independiente Yumbo: 12 de abril - 15:00 horas

Horario Real Santander y Boca Juniors, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

