Real Santander vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Primera B

El duelo correspondiente a la fecha 9 de la Primera B se jugará el próximo martes 10 de marzo a las 15:00 horas.

Así llegan Real Santander y Boca Juniors

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Real Santander en partidos de la Primera B

Real Santander no quiere lamentar otra caída: 1 a 2 finalizó su partido frente a Quindío. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado, perdió 1 y 2 fueron empate. Pudo marcar 4 goles y ha recibido 5.

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos de la Primera B

Boca Juniors viene de caer en su estadio ante Envigado por 0 a 1. En sus últimos encuentros cosechó 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate, en los que pudo anotar 5 goles en el arco rival y le han encajado 7 tantos.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 2. En 2 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 29 de agosto, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y firmaron un empate en 2.

El local está en el décimo cuarto puesto con 5 puntos (1 PG - 2 PE - 4 PP), mientras que el visitante llegó a 5 unidades y se coloca en el décimo quinto lugar en el torneo (1 PG - 2 PE - 5 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter de Palmira 19 8 6 1 1 9 2 Quindío 19 8 6 1 1 7 3 Real Cartagena 17 8 5 2 1 9 14 Real Santander 5 7 1 2 4 -4 15 Boca Juniors 5 8 1 2 5 -5

Próximos partidos de Real Santander en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 9: vs Boca Juniors: 10 de marzo - 15:00 horas

Fecha 10: vs Orsomarso: 15 de marzo - 17:00 horas

Fecha 11: vs Tigres: 21 de marzo - 15:00 horas

Fecha 12: vs U. Magdalena: 26 de marzo - 18:00 horas

Fecha 13: vs Envigado: 31 de marzo - 15:00 horas

Próximos partidos de Boca Juniors en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 10: vs Leones FC: 14 de marzo - 15:30 horas

Fecha 11: vs Patriotas FC: 21 de marzo - 14:00 horas

Fecha 12: vs Real Cartagena: 27 de marzo - 15:00 horas

Fecha 13: vs Atlético FC: 31 de marzo - 17:45 horas

Fecha 14: vs Independiente Yumbo: 12 de abril - 15:00 horas

Horario Real Santander y Boca Juniors, según país