Fútbol - CONMEBOL - Copa Sudamericana

River Plate vs Carabobo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo H de la Copa Sudamericana

En la previa de River Plate vs Carabobo, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este miércoles 15 de abril desde las 19:30 horas en el Estadio Mas Monumental.

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DataFactory .

12 de abril de 2026, 9:41 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El próximo miércoles 15 de abril, a partir de las 19:30 horas, Carabobo visita a River Plate en el Estadio Mas Monumental, por el duelo correspondiente a la fecha 2 del grupo H de la Copa Sudamericana.

Así llegan River Plate y Carabobo

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de River Plate en partidos de la Copa Sudamericana

River Plate viene de empatar ante Blooming por 1-1.

Últimos resultados de Carabobo en partidos de la Copa Sudamericana

Carabobo viene de vencer a RB Bragantino en casa por 1 a 0.

En la tabla del Grupo H, Carabobo está en la cima y tiene 3 puntos con 1 gol anotado, mientras que El Millonario tiene 1 unidad con 1 tanto y no quiere alejarse de los primeros puestos (ocupa el tercer lugar).

Próximos partidos de River Plate en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026

  • Grupo H - Fecha 3: vs RB Bragantino: 30 de abril - 19:30 horas
  • Grupo H - Fecha 4: vs Carabobo: 7 de mayo - 19:30 horas
  • Grupo H - Fecha 5: vs RB Bragantino: 20 de mayo - 19:30 horas
  • Grupo H - Fecha 6: vs Blooming: 27 de mayo - 19:30 horas

Próximos partidos de Carabobo en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026

  • Grupo H - Fecha 3: vs Blooming: 30 de abril - 17:00 horas
  • Grupo H - Fecha 4: vs River Plate: 7 de mayo - 19:30 horas
  • Grupo H - Fecha 5: vs Blooming: 21 de mayo - 19:30 horas
  • Grupo H - Fecha 6: vs RB Bragantino: 27 de mayo - 19:30 horas

Horario River Plate y Carabobo, según país

  • Argentina: 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas