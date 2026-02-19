Fútbol - Italia - Serie A

Roma vs Cremonese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Serie A

Te contamos la previa del duelo Roma vs Cremonese, que se enfrentarán en el estadio Stadio Olimpico el próximo domingo 22 de febrero a las 14:45 horas.

19 de febrero de 2026, 9:39 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 26 de la Serie A se jugará el próximo domingo 22 de febrero a las 14:45 horas.

Así llegan Roma y Cremonese

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Roma en partidos de la Serie A

Roma consiguió sólo un punto en su último partido frente a Napoli, tras igualar 2-2. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 2 ocasiones, 1 terminó igualado y fue derrotado en 1 oportunidad. Acumuló una cifra de 4 goles en contra y marcó 7 en el arco rival.

Últimos resultados de Cremonese en partidos de la Serie A

Cremonese sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 0 a 0 con Genoa. En los últimos partidos que disputó obtuvo 3 derrotas y 1 empate. Ha convertido 1 gol y ha recibido 5 en contra.

En sus últimos 3 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 2 triunfos y el visitante se quedó con 1 victoria. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 23 de noviembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Roma resultó vencedor por 1 a 3.

El local está en el cuarto puesto con 47 puntos (15 PG - 2 PE - 8 PP), mientras que el visitante llegó a 24 unidades y se coloca en el décimo sexto lugar en el torneo (5 PG - 9 PE - 11 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter6125201439
2Milan5425159122
3Napoli5025155513
4Roma4725152815
16Cremonese24255911-12

Próximos partidos de Roma en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 27: vs Juventus: 1 de marzo - 14:45 horas
  • Fecha 28: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Inter: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Cremonese en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 27: vs Milan: 1 de marzo - 06:30 horas
  • Fecha 28: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Parma: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar

Horario Roma y Cremonese, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas

