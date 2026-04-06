Fútbol - CONMEBOL - Copa Libertadores

Rosario Central vs Independiente del Valle: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo H de la Copa Libertadores

Todos los detalles de la previa del partido entre Rosario Central y Independiente del Valle, que se jugará el jueves 9 de abril desde las 17:00 horas en el estadio Gigante de Arroyito. Dirige Wilmar Roldán Pérez.

6 de abril de 2026, 7:11 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Independiente del Valle y Rosario Central se enfrentarán en el estadio Gigante de Arroyito el próximo jueves 9 de abril desde las 17:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 1 del grupo H de la Copa Libertadores.

Wilmar Roldán Pérez fue designado para controlar el partido.

Próximos partidos de Rosario Central en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

  • Grupo H - Fecha 2: vs Libertad: 15 de abril - 17:00 horas
  • Grupo H - Fecha 3: vs UCV: 28 de abril - 19:00 horas
  • Grupo H - Fecha 4: vs Libertad: 5 de mayo - 17:00 horas
  • Grupo H - Fecha 5: vs UCV: 19 de mayo - 17:00 horas
  • Grupo H - Fecha 6: vs Independiente del Valle: 27 de mayo - 17:00 horas

Próximos partidos de Independiente del Valle en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

  • Grupo H - Fecha 2: vs UCV: 15 de abril - 21:00 horas
  • Grupo H - Fecha 3: vs Libertad: 28 de abril - 17:00 horas
  • Grupo H - Fecha 4: vs UCV: 5 de mayo - 19:00 horas
  • Grupo H - Fecha 5: vs Libertad: 19 de mayo - 21:00 horas
  • Grupo H - Fecha 6: vs Rosario Central: 27 de mayo - 17:00 horas

Horario Rosario Central e Independiente del Valle, según país

  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas