Sassuolo vs Como 1907: previa, horario y cómo llegan para la fecha 33 de la Serie A

Por la fecha 33 de la Serie A, Como 1907 y Sassuolo se enfrentan el viernes 17 de abril desde las 11:30 horas, en el estadio Mapei Stdm. Cittá del Tricolore.
Así llegan Sassuolo y Como 1907
Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.
Últimos resultados de Sassuolo en partidos de la Serie A
Sassuolo no pudo ante Genoa en el Luigi Ferraris. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego, 1 fue empate y ha perdido 2. En esos últimos partidos, le convirtieron 7 goles y logró anotar 5 a sus rivales.
Últimos resultados de Como 1907 en partidos de la Serie A
Como 1907 llega a este partido con una derrota por 3 a 4 ante Inter. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 3 victorias y 1 empate, en los que convirtió 12 goles y le han encajado 6.
Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 28 de noviembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Como 1907 sacó un triunfo, con un marcador 2 a 0.
El anfitrión está en el décimo primer puesto con 42 puntos (12 PG - 6 PE - 14 PP), mientras que la visita acumula 58 unidades y se ubica en quinto lugar en el campeonato (16 PG - 10 PE - 6 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|75
|32
|24
|3
|5
|46
|2
|Napoli
|66
|32
|20
|6
|6
|17
|3
|Milan
|63
|32
|18
|9
|5
|20
|5
|Como 1907
|58
|32
|16
|10
|6
|30
|11
|Sassuolo
|42
|32
|12
|6
|14
|-4
Próximos partidos de Sassuolo en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 34: vs Fiorentina: 26 de abril - 05:30 horas
- Fecha 35: vs Milan: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 36: vs Torino: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 37: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 38: vs Parma: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Como 1907 en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 34: vs Genoa: 26 de abril - 08:00 horas
- Fecha 35: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 36: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 37: vs Parma: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 38: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar
Horario Sassuolo y Como 1907, según país
- Argentina: 13:30 horas
- Colombia y Perú: 11:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 12:30 horas