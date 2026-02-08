Fútbol - Inglaterra - Premier League

Sunderland vs Liverpool: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Premier League

Todo lo que tienes que saber en la previa de Sunderland vs Liverpool. El duelo, a disputarse en el Stadium of Light el miércoles 11 de febrero, comenzará a las 15:15 horas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

8 de febrero de 2026, 12:35 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Sunderland recibe el próximo miércoles 11 de febrero a Liverpool por la fecha 26 de la Premier League, a partir de las 15:15 horas en el Stadium of Light.

Así llegan Sunderland y Liverpool

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Sunderland en partidos de la Premier League

Sunderland cayó 0 a 3 ante Arsenal en el Emirates Stadium. Ha ganado 2 de sus últimos cinco partidos y perdido 2. Durante esos cotejos, convirtió 6 goles a sus oponentes y le han marcado 10 en su portería .

Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League

En la fecha anterior, Liverpool logró empatar - ante Manchester City. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 1 derrota, 1 victoria y 2 empates. Pudo convertir 7 goles y sus rivales lograron anotar 5 en su arco.

Fútbol

Manchester City vs Fulham: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Premier League

Fútbol

Aston Villa vs Brighton and Hove: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Premier League

Fútbol

Crystal Palace vs Burnley: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Premier League

Fútbol

Nottingham Forest vs Wolverhampton: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Premier League

Fútbol

Alianza Lima vs 2 de Mayo: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Libertadores

Fútbol

Tottenham vs Newcastle United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Premier League

Fútbol

Everton vs Bournemouth: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Premier League

Los cotejos más recientes muestran un total de 2 victorias para el conjunto visitante. Los 3 restantes terminaron con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 3 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y terminaron igualando en 1.

El local está en el noveno puesto con 36 puntos (9 PG - 9 PE - 7 PP), mientras que el visitante llegó a 39 unidades y se coloca en el sexto lugar en el torneo (11 PG - 6 PE - 7 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal5625175332
2Manchester City4724145526
3Aston Villa472514569
6Liverpool392411676
9Sunderland3625997-2

Próximos partidos de Sunderland en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 27: vs Fulham: 22 de febrero - 09:00 horas
  • Fecha 28: vs Bournemouth: 28 de febrero - 07:30 horas
  • Fecha 29: vs Leeds United: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Brighton and Hove: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Newcastle United: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Liverpool en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 26: vs Sunderland: 11 de febrero - 15:15 horas
  • Fecha 27: vs Nottingham Forest: 21 de febrero - 10:00 horas
  • Fecha 28: vs West Ham United: 28 de febrero - 10:00 horas
  • Fecha 29: vs Wolverhampton: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Tottenham: Fecha y horario a confirmar

Horario Sunderland y Liverpool, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:15 horas
  • Colombia y Perú: 15:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:15 horas
  • Venezuela: 16:15 horas

Más de Fútbol

Manchester City vs Fulham: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Premier League

Sunderland vs Liverpool: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Premier League

Aston Villa vs Brighton and Hove: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Premier League

Crystal Palace vs Burnley: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Premier League

Nottingham Forest vs Wolverhampton: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Premier League

Alianza Lima vs 2 de Mayo: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Libertadores

Tottenham vs Newcastle United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Premier League

Everton vs Bournemouth: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Premier League

Chelsea vs Leeds United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Premier League

West Ham United vs Manchester United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Premier League

Noticias Destacadas