Sunderland vs Liverpool: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Premier League

Sunderland recibe el próximo miércoles 11 de febrero a Liverpool por la fecha 26 de la Premier League, a partir de las 15:15 horas en el Stadium of Light.

Así llegan Sunderland y Liverpool

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Sunderland en partidos de la Premier League

Sunderland cayó 0 a 3 ante Arsenal en el Emirates Stadium. Ha ganado 2 de sus últimos cinco partidos y perdido 2. Durante esos cotejos, convirtió 6 goles a sus oponentes y le han marcado 10 en su portería .

Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League

En la fecha anterior, Liverpool logró empatar - ante Manchester City. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 1 derrota, 1 victoria y 2 empates. Pudo convertir 7 goles y sus rivales lograron anotar 5 en su arco.

Los cotejos más recientes muestran un total de 2 victorias para el conjunto visitante. Los 3 restantes terminaron con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 3 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y terminaron igualando en 1.

El local está en el noveno puesto con 36 puntos (9 PG - 9 PE - 7 PP), mientras que el visitante llegó a 39 unidades y se coloca en el sexto lugar en el torneo (11 PG - 6 PE - 7 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 56 25 17 5 3 32 2 Manchester City 47 24 14 5 5 26 3 Aston Villa 47 25 14 5 6 9 6 Liverpool 39 24 11 6 7 6 9 Sunderland 36 25 9 9 7 -2

Próximos partidos de Sunderland en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 27: vs Fulham: 22 de febrero - 09:00 horas

Fecha 28: vs Bournemouth: 28 de febrero - 07:30 horas

Fecha 29: vs Leeds United: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Brighton and Hove: Fecha y horario a confirmar

Fecha 31: vs Newcastle United: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Liverpool en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 26: vs Sunderland: 11 de febrero - 15:15 horas

Fecha 27: vs Nottingham Forest: 21 de febrero - 10:00 horas

Fecha 28: vs West Ham United: 28 de febrero - 10:00 horas

Fecha 29: vs Wolverhampton: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Tottenham: Fecha y horario a confirmar

Horario Sunderland y Liverpool, según país