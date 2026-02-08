Sunderland vs Liverpool: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Premier League

Sunderland recibe el próximo miércoles 11 de febrero a Liverpool por la fecha 26 de la Premier League, a partir de las 15:15 horas en el Stadium of Light.
Así llegan Sunderland y Liverpool
Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.
Últimos resultados de Sunderland en partidos de la Premier League
Sunderland cayó 0 a 3 ante Arsenal en el Emirates Stadium. Ha ganado 2 de sus últimos cinco partidos y perdido 2. Durante esos cotejos, convirtió 6 goles a sus oponentes y le han marcado 10 en su portería .
Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League
En la fecha anterior, Liverpool logró empatar - ante Manchester City. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 1 derrota, 1 victoria y 2 empates. Pudo convertir 7 goles y sus rivales lograron anotar 5 en su arco.
Los cotejos más recientes muestran un total de 2 victorias para el conjunto visitante. Los 3 restantes terminaron con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 3 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y terminaron igualando en 1.
El local está en el noveno puesto con 36 puntos (9 PG - 9 PE - 7 PP), mientras que el visitante llegó a 39 unidades y se coloca en el sexto lugar en el torneo (11 PG - 6 PE - 7 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|56
|25
|17
|5
|3
|32
|2
|Manchester City
|47
|24
|14
|5
|5
|26
|3
|Aston Villa
|47
|25
|14
|5
|6
|9
|6
|Liverpool
|39
|24
|11
|6
|7
|6
|9
|Sunderland
|36
|25
|9
|9
|7
|-2
Próximos partidos de Sunderland en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 27: vs Fulham: 22 de febrero - 09:00 horas
- Fecha 28: vs Bournemouth: 28 de febrero - 07:30 horas
- Fecha 29: vs Leeds United: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs Brighton and Hove: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 31: vs Newcastle United: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Liverpool en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 26: vs Sunderland: 11 de febrero - 15:15 horas
- Fecha 27: vs Nottingham Forest: 21 de febrero - 10:00 horas
- Fecha 28: vs West Ham United: 28 de febrero - 10:00 horas
- Fecha 29: vs Wolverhampton: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs Tottenham: Fecha y horario a confirmar
Horario Sunderland y Liverpool, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:15 horas
- Colombia y Perú: 15:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:15 horas
- Venezuela: 16:15 horas