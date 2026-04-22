Tigres e Inter de Palmira se miden por la fecha 1 del grupo A

El cotejo entre Tigres e Inter de Palmira, por la fecha 1 del grupo A de la Primera B, se jugará el próximo viernes 24 de abril, a partir de las 18:10 horas, en el estadio Metropolitano de Techo.

Así llegan Tigres y Inter de Palmira

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Tigres en partidos de la Primera B

Tigres quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Quindío por un resultado de 0 a 1.

Últimos resultados de Inter de Palmira en partidos de la Primera B

Inter de Palmira llega con ventaja tras derrotar a Boca Juniors con un marcador 2 a 1.

Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 1 vez ganó el local y 4 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 26 de marzo, en el torneo Colombia - Primera B I 2026, y fue Inter de Palmira quien ganó 2 a 1.

Próximos partidos de Tigres en Colombia - Primera B I 2026

Grupo A - Fecha 2: vs Envigado: 29 de abril - 15:30 horas

Grupo B - Fecha 2: vs Real Cartagena: 2 de mayo - 18:00 horas

Grupo A - Fecha 3: vs Quindío: 4 de mayo - 19:00 horas

Grupo A - Fecha 4: vs Quindío: Fecha y horario a confirmar

Grupo A - Fecha 5: vs Envigado: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Inter de Palmira en Colombia - Primera B I 2026

Grupo A - Fecha 2: vs Quindío: 29 de abril - 19:00 horas

Grupo A - Fecha 3: vs Envigado: 4 de mayo - 14:00 horas

Grupo A - Fecha 4: vs Envigado: Fecha y horario a confirmar

Grupo A - Fecha 5: vs Quindío: Fecha y horario a confirmar

Grupo A - Fecha 6: vs Tigres: Fecha y horario a confirmar

Horario Tigres e Inter de Palmira, según país