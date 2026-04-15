Tigres vs Quindío: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Primera B

El juego entre Tigres y Quindío se disputará el próximo sábado 18 de abril por la fecha 15 de la Primera B, a partir de las 15:30 horas en el estadio Metropolitano de Techo.
Así llegan Tigres y Quindío
Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.
Últimos resultados de Tigres en partidos de la Primera B
Tigres ganó por 2-0 el juego pasado ante Real Cundinamarca. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 2 victorias, perdió 1 encuentro y empató 1. En ellos, le han encajado 5 goles y ha convertido 9.
Últimos resultados de Quindío en partidos de la Primera B
En la jornada anterior, Quindío derrotó 2-1 a Atlético FC. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo, 2 empates y 1 derrota. En esos duelos, pudo celebrar 7 goles y le marcaron 5 en su arco.
Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 3 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 16 de octubre, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y Quindío lo ganó por 2 a 1.
El local está en el sexto puesto y alcanzó 20 puntos (5 PG - 5 PE - 4 PP), mientras que el visitante ha logrado 28 unidades y está en el tercer lugar en el campeonato (8 PG - 4 PE - 2 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter de Palmira
|35
|14
|11
|2
|1
|15
|2
|U. Magdalena
|29
|14
|9
|2
|3
|10
|3
|Quindío
|28
|14
|8
|4
|2
|9
|4
|Real Cartagena
|26
|14
|7
|5
|2
|10
|6
|Tigres
|20
|14
|5
|5
|4
|2
Horario Tigres y Quindío, según país
- Argentina: 17:30 horas
- Colombia y Perú: 15:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 16:30 horas