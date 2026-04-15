Fútbol - Colombia - Segunda División

Tigres vs Quindío: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Primera B

Tigres y Quindío se enfrentan en el estadio Metropolitano de Techo. El duelo se jugará el sábado 18 de abril desde las 15:30 horas.

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15 de abril de 2026, 10:15 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El juego entre Tigres y Quindío se disputará el próximo sábado 18 de abril por la fecha 15 de la Primera B, a partir de las 15:30 horas en el estadio Metropolitano de Techo.

Así llegan Tigres y Quindío

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Tigres en partidos de la Primera B

Tigres ganó por 2-0 el juego pasado ante Real Cundinamarca. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 2 victorias, perdió 1 encuentro y empató 1. En ellos, le han encajado 5 goles y ha convertido 9.

Últimos resultados de Quindío en partidos de la Primera B

En la jornada anterior, Quindío derrotó 2-1 a Atlético FC. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo, 2 empates y 1 derrota. En esos duelos, pudo celebrar 7 goles y le marcaron 5 en su arco.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 3 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 16 de octubre, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y Quindío lo ganó por 2 a 1.

El local está en el sexto puesto y alcanzó 20 puntos (5 PG - 5 PE - 4 PP), mientras que el visitante ha logrado 28 unidades y está en el tercer lugar en el campeonato (8 PG - 4 PE - 2 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter de Palmira3514112115
2U. Magdalena291492310
3Quindío28148429
4Real Cartagena261475210
6Tigres20145542

Horario Tigres y Quindío, según país

  • Argentina: 17:30 horas
  • Colombia y Perú: 15:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 16:30 horas