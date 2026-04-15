Tigres vs Quindío: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Primera B

El juego entre Tigres y Quindío se disputará el próximo sábado 18 de abril por la fecha 15 de la Primera B, a partir de las 15:30 horas en el estadio Metropolitano de Techo.

Así llegan Tigres y Quindío

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Tigres en partidos de la Primera B

Tigres ganó por 2-0 el juego pasado ante Real Cundinamarca. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 2 victorias, perdió 1 encuentro y empató 1. En ellos, le han encajado 5 goles y ha convertido 9.

Últimos resultados de Quindío en partidos de la Primera B

En la jornada anterior, Quindío derrotó 2-1 a Atlético FC. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo, 2 empates y 1 derrota. En esos duelos, pudo celebrar 7 goles y le marcaron 5 en su arco.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 3 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 16 de octubre, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y Quindío lo ganó por 2 a 1.

El local está en el sexto puesto y alcanzó 20 puntos (5 PG - 5 PE - 4 PP), mientras que el visitante ha logrado 28 unidades y está en el tercer lugar en el campeonato (8 PG - 4 PE - 2 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter de Palmira 35 14 11 2 1 15 2 U. Magdalena 29 14 9 2 3 10 3 Quindío 28 14 8 4 2 9 4 Real Cartagena 26 14 7 5 2 10 6 Tigres 20 14 5 5 4 2

Horario Tigres y Quindío, según país