Fútbol - Colombia - Primera División

Tolima se quedó con el triunfo 1-0 ante Fortaleza FC con un gol de Adrián Parra

Todo lo que dejó el duelo entre Fortaleza FC y Tolima: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla de la primera división.

Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

19 de noviembre de 2025, 5:35 a. m.