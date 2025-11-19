Suscribirse

Fútbol - Colombia - Primera División

Tolima se quedó con el triunfo 1-0 ante Fortaleza FC con un gol de Adrián Parra

Todo lo que dejó el duelo entre Fortaleza FC y Tolima: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla de la primera división.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

19 de noviembre de 2025, 5:35 a. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Un solitario gol le alcanzó a el Vinotinto y Oro para vencer a Fortaleza FC en el estadio Metropolitano de Techo, durante la fecha 1 del grupo B de la primera división. Adrián Parra fue el encargado de convertir para el Vinotinto y Oro, en el minuto 31 del primer tiempo.

Adrián Parra se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Tolima mostró su mejor nivel al marcar 1 gol y rematar 2 veces al arco contrario.

Otro jugador importante en el partido fue Kevin Pérez. El mediocampista de Tolima remató al arco 2 veces.

El director técnico de Fortaleza FC, Sebastián Oliveros, planteó una estrategia 4-4-2 con Jordan Garcia en el arco; Jonathan Marulanda, Yesid Díaz, Luis Escorcia y Sebastián Valencia en la línea defensiva; Kelvin Flórez, Ronaldo Pájaro, Kevin Balanta y Andrés Arroyo en el medio; y Andrés Ricaurte y Emilio Aristizábal en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Lucas González se pararon con un esquema 4-5-1 con Neto Volpi bajo los tres palos; Yhormar Hurtado, Marlon Torres, Juan José Mera y Junior Hernández en defensa; Juan Pablo Nieto, Sebastián Guzmán, Jersson González, Kevin Pérez y Mauricio González en la mitad de cancha; y Adrián Parra en la delantera.

El juez seleccionado para el partido en el estadio Metropolitano de Techo fue Carlos Betancur Gutiérrez.

Fortaleza FC visitará a Santa Fe en la próxima jornada. Por el lado de el Vinotinto y Oro jugará de local frente a Bucaramanga.

Cambios en Fortaleza FC

  • 66' 2T - Salieron Andrés Ricaurte por Jhoiner Salas y Kelvin Flórez por Cristian Mosquera
  • 87' 2T - Salió Andrés Arroyo por Sebastián Ramírez

Amonestados en Fortaleza FC:

  • 0' 2T Sebastián Valencia (Conducta antideportiva), 41' 2T Jordan Garcia (Insultar o desaprobar al árbitro) y 48' 2T Jonathan Marulanda (Insultar o desaprobar al árbitro)

Cambios en Tolima

  • 58' 2T - Salió Jersson González por Ever Valencia
  • 60' 2T - Salió Junior Hernández por Samuel Velásquez
  • 69' 2T - Salieron Mauricio González por Cristian Trujillo y Sebastián Guzmán por Juan Pablo Torres

Amonestados en Tolima:

  • 36' 1T Mauricio González (Conducta antideportiva), 41' 2T Cristian Trujillo (Conducta antideportiva) y 51' 2T Marlon Torres (Insultar o desaprobar al árbitro)

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Un hermano puede pedirle la Green Card? Estas son las reglas de USCIS sobre el patrocinio familiar

2. Repechaje intercontinental al Mundial 2026 tras los clasificados de Concacaf: Cómo se juega, fecha, sorteo y sede

3. El extravagante valor del anillo que Fernando Solórzano le dio a su prometida; cifra dio de qué hablar

4. El gol de James Rodríguez que acabó la paridad en el Colombia vs. Australia: magistral penal

5. Los 42 clasificados al Mundial 2026 tras la vibrante definición en Concacaf: Tres impensados equipos son protagonistas

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.