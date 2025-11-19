Fútbol - Colombia - Primera División
Tolima se quedó con el triunfo 1-0 ante Fortaleza FC con un gol de Adrián Parra
Todo lo que dejó el duelo entre Fortaleza FC y Tolima: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla de la primera división.
Un solitario gol le alcanzó a el Vinotinto y Oro para vencer a Fortaleza FC en el estadio Metropolitano de Techo, durante la fecha 1 del grupo B de la primera división. Adrián Parra fue el encargado de convertir para el Vinotinto y Oro, en el minuto 31 del primer tiempo.
Adrián Parra se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Tolima mostró su mejor nivel al marcar 1 gol y rematar 2 veces al arco contrario.
Otro jugador importante en el partido fue Kevin Pérez. El mediocampista de Tolima remató al arco 2 veces.
El director técnico de Fortaleza FC, Sebastián Oliveros, planteó una estrategia 4-4-2 con Jordan Garcia en el arco; Jonathan Marulanda, Yesid Díaz, Luis Escorcia y Sebastián Valencia en la línea defensiva; Kelvin Flórez, Ronaldo Pájaro, Kevin Balanta y Andrés Arroyo en el medio; y Andrés Ricaurte y Emilio Aristizábal en el ataque.
Por su parte, los dirigidos por Lucas González se pararon con un esquema 4-5-1 con Neto Volpi bajo los tres palos; Yhormar Hurtado, Marlon Torres, Juan José Mera y Junior Hernández en defensa; Juan Pablo Nieto, Sebastián Guzmán, Jersson González, Kevin Pérez y Mauricio González en la mitad de cancha; y Adrián Parra en la delantera.
El juez seleccionado para el partido en el estadio Metropolitano de Techo fue Carlos Betancur Gutiérrez.
Fortaleza FC visitará a Santa Fe en la próxima jornada. Por el lado de el Vinotinto y Oro jugará de local frente a Bucaramanga.
Cambios en Fortaleza FC
- 66' 2T - Salieron Andrés Ricaurte por Jhoiner Salas y Kelvin Flórez por Cristian Mosquera
- 87' 2T - Salió Andrés Arroyo por Sebastián Ramírez
Amonestados en Fortaleza FC:
- 0' 2T Sebastián Valencia (Conducta antideportiva), 41' 2T Jordan Garcia (Insultar o desaprobar al árbitro) y 48' 2T Jonathan Marulanda (Insultar o desaprobar al árbitro)
Cambios en Tolima
- 58' 2T - Salió Jersson González por Ever Valencia
- 60' 2T - Salió Junior Hernández por Samuel Velásquez
- 69' 2T - Salieron Mauricio González por Cristian Trujillo y Sebastián Guzmán por Juan Pablo Torres
Amonestados en Tolima:
- 36' 1T Mauricio González (Conducta antideportiva), 41' 2T Cristian Trujillo (Conducta antideportiva) y 51' 2T Marlon Torres (Insultar o desaprobar al árbitro)