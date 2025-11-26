Fútbol - Inglaterra - Premier League
Tottenham vs Fulham: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 de la Premier League
Toda la previa del duelo entre Tottenham y Fulham. El partido se jugará en el Wembley Stadium el sábado 29 de noviembre a las 15:00 horas. Será arbitrado por Stuart Attwell.
El duelo entre Tottenham y Fulham correspondiente a la fecha 13 se disputará en el Wembley Stadium desde las 15:00 horas, el sábado 29 de noviembre.
Así llegan Tottenham y Fulham
Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.
Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Premier League
Tottenham buscará la victoria luego de caer 1 a 4 frente a Arsenal. Suma 2 partidos sin ganar, en 1 ha triunfado y ha empatado 1. En esas jornadas, le hicieron 9 goles y ha marcado 7 a sus rivales.
Últimos resultados de Fulham en partidos de la Premier League
Fulham venció en casa a Sunderland por 1 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 1 y perdido 3. Además, logró gritar 5 goles y ha recibido 5 en su arco.
El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 2 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 16 de marzo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y terminó con un marcador 2-0 a favor de Fulham.
El dueño de casa se encuentra en el noveno puesto y tiene 18 puntos (5 PG - 3 PE - 4 PP), mientras que la visita sumó 14 unidades y está en el décimo quinto lugar en el torneo (4 PG - 2 PE - 6 PP).
El juez seleccionado para supervisar el partido es Stuart Attwell.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|29
|12
|9
|2
|1
|18
|2
|Chelsea
|23
|12
|7
|2
|3
|12
|3
|Manchester City
|22
|12
|7
|1
|4
|14
|9
|Tottenham
|18
|12
|5
|3
|4
|6
|15
|Fulham
|14
|12
|4
|2
|6
|-3
Próximos partidos de Tottenham en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 14: vs Newcastle United: 2 de diciembre - 15:15 horas
- Fecha 15: vs Brentford: 6 de diciembre - 10:00 horas
- Fecha 16: vs Nottingham Forest: 14 de diciembre - 09:00 horas
- Fecha 17: vs Liverpool: 20 de diciembre - 12:30 horas
- Fecha 18: vs Crystal Palace: 28 de diciembre - 11:30 horas
Próximos partidos de Fulham en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 14: vs Manchester City: 2 de diciembre - 14:30 horas
- Fecha 15: vs Crystal Palace: 7 de diciembre - 11:30 horas
- Fecha 16: vs Burnley: 13 de diciembre - 12:30 horas
- Fecha 17: vs Nottingham Forest: 22 de diciembre - 15:00 horas
- Fecha 18: vs West Ham United: 27 de diciembre - 10:00 horas
Horario Tottenham y Fulham, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas