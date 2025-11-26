Suscribirse

Fútbol - Inglaterra - Premier League

Tottenham vs Fulham: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 de la Premier League

Toda la previa del duelo entre Tottenham y Fulham. El partido se jugará en el Wembley Stadium el sábado 29 de noviembre a las 15:00 horas. Será arbitrado por Stuart Attwell.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

26 de noviembre de 2025, 1:18 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo entre Tottenham y Fulham correspondiente a la fecha 13 se disputará en el Wembley Stadium desde las 15:00 horas, el sábado 29 de noviembre.

Así llegan Tottenham y Fulham

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Premier League

Tottenham buscará la victoria luego de caer 1 a 4 frente a Arsenal. Suma 2 partidos sin ganar, en 1 ha triunfado y ha empatado 1. En esas jornadas, le hicieron 9 goles y ha marcado 7 a sus rivales.

Últimos resultados de Fulham en partidos de la Premier League

Fulham venció en casa a Sunderland por 1 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 1 y perdido 3. Además, logró gritar 5 goles y ha recibido 5 en su arco.

El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 2 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 16 de marzo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y terminó con un marcador 2-0 a favor de Fulham.

El dueño de casa se encuentra en el noveno puesto y tiene 18 puntos (5 PG - 3 PE - 4 PP), mientras que la visita sumó 14 unidades y está en el décimo quinto lugar en el torneo (4 PG - 2 PE - 6 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Stuart Attwell.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal291292118
2Chelsea231272312
3Manchester City221271414
9Tottenham18125346
15Fulham1412426-3

Próximos partidos de Tottenham en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 14: vs Newcastle United: 2 de diciembre - 15:15 horas
  • Fecha 15: vs Brentford: 6 de diciembre - 10:00 horas
  • Fecha 16: vs Nottingham Forest: 14 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 17: vs Liverpool: 20 de diciembre - 12:30 horas
  • Fecha 18: vs Crystal Palace: 28 de diciembre - 11:30 horas

Próximos partidos de Fulham en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 14: vs Manchester City: 2 de diciembre - 14:30 horas
  • Fecha 15: vs Crystal Palace: 7 de diciembre - 11:30 horas
  • Fecha 16: vs Burnley: 13 de diciembre - 12:30 horas
  • Fecha 17: vs Nottingham Forest: 22 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 18: vs West Ham United: 27 de diciembre - 10:00 horas

Horario Tottenham y Fulham, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Procuraduría suspendería al general Juan Miguel Huertas y al director del DNI, Wilmar Mejía, por caso Calarcá

2. Toman acciones en contra de la copropietaria de Miss Universo por presunto fraude; Tailandia emitió orden de arresto

3. El instante en el que colombiano fue noqueado en Champions League: video causó angustia

4. Se volvió costumbre: otro equipo bogotano anuncia su cambio de nombre para 2026

5. Fiscalía y víctimas tienen fecha límite para presentar recurso de casación contra fallo que absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.