Tottenham vs Fulham: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 de la Premier League

El duelo entre Tottenham y Fulham correspondiente a la fecha 13 se disputará en el Wembley Stadium desde las 15:00 horas, el sábado 29 de noviembre.

Así llegan Tottenham y Fulham

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Premier League

Tottenham buscará la victoria luego de caer 1 a 4 frente a Arsenal. Suma 2 partidos sin ganar, en 1 ha triunfado y ha empatado 1. En esas jornadas, le hicieron 9 goles y ha marcado 7 a sus rivales.

Últimos resultados de Fulham en partidos de la Premier League

Fulham venció en casa a Sunderland por 1 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 1 y perdido 3. Además, logró gritar 5 goles y ha recibido 5 en su arco.

El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 2 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 16 de marzo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y terminó con un marcador 2-0 a favor de Fulham.

El dueño de casa se encuentra en el noveno puesto y tiene 18 puntos (5 PG - 3 PE - 4 PP), mientras que la visita sumó 14 unidades y está en el décimo quinto lugar en el torneo (4 PG - 2 PE - 6 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Stuart Attwell.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 29 12 9 2 1 18 2 Chelsea 23 12 7 2 3 12 3 Manchester City 22 12 7 1 4 14 9 Tottenham 18 12 5 3 4 6 15 Fulham 14 12 4 2 6 -3

Próximos partidos de Tottenham en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 14: vs Newcastle United: 2 de diciembre - 15:15 horas

Fecha 15: vs Brentford: 6 de diciembre - 10:00 horas

Fecha 16: vs Nottingham Forest: 14 de diciembre - 09:00 horas

Fecha 17: vs Liverpool: 20 de diciembre - 12:30 horas

Fecha 18: vs Crystal Palace: 28 de diciembre - 11:30 horas

Próximos partidos de Fulham en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 14: vs Manchester City: 2 de diciembre - 14:30 horas

Fecha 15: vs Crystal Palace: 7 de diciembre - 11:30 horas

Fecha 16: vs Burnley: 13 de diciembre - 12:30 horas

Fecha 17: vs Nottingham Forest: 22 de diciembre - 15:00 horas

Fecha 18: vs West Ham United: 27 de diciembre - 10:00 horas

Horario Tottenham y Fulham, según país