U. Católica (E) vs Juventud: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Libertadores

Te contamos la previa del duelo U. Católica (E) vs Juventud, que se enfrentarán en el estadio el Coloso de El Batán el próximo jueves 12 de febrero a las 19:30 horas. Yael Falcón Pérez será el árbitro del partido.

9 de febrero de 2026, 11:52 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

U.Católica se medirá el próximo jueves 12 de febrero ante Juventud en la vuelta de la llave 2 de la Copa Libertadores con gran parte del trabajo hecho. Ganó 1 a 0 en la ida y está a un paso de clasificar. Su rival intentará dar vuelta la serie y mantener chances de seguir en el torneo. El partido será en el estadio el Coloso de El Batán a las 19:30 horas.

La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 5 de febrero, en Primera Fase del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y U. Católica (E) resultó vencedor por 0 a 1.

El árbitro designado para el encuentro es Yael Falcón Pérez.

Horario U. Católica (E) y Juventud, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

